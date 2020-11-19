Минфин США внес в список вторичных санкций по КНДР две компании, зарегистрированные в России. Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном в четверг.

Речь идет о строительной компании Mokran и о северокорейской компании Korea Cholsan General Trading Corporation, работающей в России, передает "Интерфакс". Санкции против них вводятся за "участие, содействие или ответственность за вывоз северокорейских рабочих (в Россию. - Прим. "Интерфакса")".

"Северная Корея имеет давнюю историю эксплуатации своих граждан, отправляет их в далекие страны для работы в изнурительных условиях, чтобы оказать финансовую поддержку Пхеньяну и его программам вооружений. Те страны, которые все еще принимают северокорейских рабочих, должны отправить этих рабочих домой", - заявил глава Минфина Стивен Мнучин.

В заявлении отмечается, что США продолжают выполнять санкции ООН в отношении КНДР и сохраняют приверженность этому.

В Минфине США также отметили, что продлены санкции против еще трех компаний (северокорейских Rungrado General Trading Corporation и General Corporation for External Construction, а также китайской Yanbian Silverstar Network Technology). Эти фирмы тоже причастны к отправке корейских рабочих в КНР и Россию.

Санкции предусматривают заморозку активов этих компаний на территории США. Кроме того, в отношении юридических и физических лиц, которые заключают сделки с компаниями из санкционного списка и оказывают им услуги, тоже могут быть введены вторичные санкции.