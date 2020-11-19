Австралийских военных обвинили в убийствах афганцев для посвящения в спецназ

В ходе расследования, проведенного вооруженными силами Австралии, обнаружены доказательства того, что военнослужащие элитного подразделения австралийского спецназа SAS за рамками боевых действий убили 39 человек в Афганистане. Некоторые убийства могли организовывать с ритуальными целями, для так называемого посвящения в солдаты, когда спецназовцы-новички должны были проходить "крещение кровью".

Согласно данным расследования, военные SAS (Специального полка авиадесантной службы) занимались убийствами в 2009-2013 годах. Подтверждено 23 эпизода, в которых участвовали 25 действующих и бывших военнослужащих. В отношении 19 из них должно быть начато полицейское разбирательство, сообщает Русская служба BBC.

Дознание, которым руководил генерал-майор юстиции Пол Бреретон, длилось четыре года. Были опрошены свыше 400 свидетелей.

Собранные материалы свидетельствуют о том, что военные, только начинавшие службу, получали указание убить "своего первого афганца" - эта практика известна как blooding (что можно перевести как "крещение кровью"). После такого обряда инициации с "человеческим жертвоприношением" на телах афганцев оставляли оружие и другие предметы, чтобы скрыть мотивы преступления и выдать расправу за ликвидацию террориста.

В двух случаях были найдены свидетельства жестокого обращения с заключенными со стороны солдат.

Среди жертв австралийских военнослужащих, по данным расследования, были "военнопленные, крестьяне и гражданские лица".

Признаков вины старших офицеров в происходящем не выявлено. Преступления совершались и замалчивались на уровне не выше командира патруля, полагают следователи.

Одним из тех, кто дал показания против сослуживцев, был спецназовец Брэйден Чапмен, прослуживший в Афганистане 4 месяца. За это время он стал свидетелем внесудебной казни двух афганцев, а также избиения до смерти раненого, передает ABC News.

Описанные эпизоды нельзя "отнести к случившимся в боевом пылу", заявил в четверг командующий Силами обороны Австралии генерал Ангус Кэмпбелл. "Ни один из них не произошел при обстоятельствах, когда намерения нарушителя выглядели непонятными или могли быть связаны с ошибкой или замешательством", - сообщил он.

По словам генерала Кэмпбелла, вызывает большую тревогу то, что некоторые военнослужащие спецназа начали сами решать, что законно и что нет.

Авторы отчета связали преступления солдат и младших командиров с "воинственным духом", который культивируют более опытные бойцы элитных подразделений. "Как отмечено в докладе, эта искаженная культура приветствовалась и насаждалась некоторыми опытными, авторитетными и влиятельными сержантами и их назначенцами. Они пытались развивать воинскую доблесть за счет чувства собственного превосходства и исключительности", - заявил генерал Кэмпбелл.

Некоторые военные также оправдывают свои преступные действия тем, что якобы не понимают цели боевых действий в Афганистане, а также того, почему рискуют своими жизнями. По словам одного из бывших спецназовцев, они возвращали захваченных пленных афганским властям, а те отпускали их, даже если были основания считать задержанных боевиками.

Представитель президента Афганистана Ашрафа Гани сообщил, что австралийский премьер-министр Скотт Моррисон позвонил афганскому лидеру, чтобы выразить глубокое сожаление в связи со случившемся. Он также заверил его, что виновные должны понести наказание.

Министерство иностранных дел Афганистана назвало изложенные в докладе факты "непростительными", однако заявило, что его публикация - это "важный шаг к торжеству правосудия".

Афганская комиссия по правам человека также приветствовала публикацию доклада, однако отметила, что в нем нет достаточных доказательств для наказания виновных. Она также заявила о необходимости предоставить "адекватную компенсацию" семьям пострадавших.

"Истинный масштаб этого пренебрежения к жизни афганцев, приведшего к нормализации убийств и военным преступлениям, можно установить только после проведения нескольких независимых расследований", - сказано в заявлении комиссии по правам человека.