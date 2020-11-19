В нижней палате Конгресса США приняли резолюцию о дополнительных санкциях против России по делу Навального

Moscow-Live.ru / Крылов Антон В этой резолюции законодатели в том числе осуждают возможное отравление Навального и призывают власти США ввести санкции против России

Алексей Навальный / facebook.com

Палата представителей конгресса США большинством голосов приняла резолюцию по делу основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, следует из данных на сайте палаты.

За принятие документа проголосовал 371 конгрессмен, 18 высказались против. В этой резолюции законодатели в том числе осуждают возможное отравление Навального и призывают власти США ввести санкции против России. Документ был вынесен на рассмотрение 23 сентября и носит рекомендательный характер, не имея при этом юридической силы.

15 октября Евросоюз ввел санкции против шестерых россиян и Государственного научно-исследовательского института органической химии итехнологии (ГосНИИОХТ) по делу об отравлении Алексея Навального боевым отравляющим веществом класса "Новичок". В санкционный список вошли глава управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, глава ФСБ Александр Бортников, замминистра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко. К европейским санкциям присоединилась Великобритания, продублировав этот черный список.

Наложенные ограничения предусматривают запрет на въезд на территорию ЕС и Британии, заморозку активов и запрет на проведение финансовых операций. Также Евросоюз ввел санкции против бизнесмена Евгения Пригожина, но не по делу Навального, а в связи с ситуацией в Ливии и деятельностью ЧВК Вагнера, которая "угрожает миру, стабильности и безопасности" в этой африканской стране.