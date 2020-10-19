Никол Пашинян дал интервью российскому информационному агентству ТАСС

Фото с сайта премьер-министра Республики Армения Ильхам Алиев дал интервью российскому информационному агентству ТАСС

Фото с сайта президента Азербайджанской Республики

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Азербайджана Ильхам Алиев выразили готовность приехать в Москву для переговоров по Нагорному Карабаху, в котором ведутся активные боевые действия.

"Нагорно-карабахский конфликт должен решаться исключительно мирным путем, это наша позиция. К сожалению, Азербайджан не согласен с этой точкой зрения. И я готов приложить все необходимые усилия, чтобы достичь такого результата, в том числе и поехать, встретиться, поговорить", - сказал премьер-министр Армении, отвечая на вопрос ТАСС, готов ли он сам приехать в Москву, чтобы встретиться с Ильхамом Алиевым при посредничестве РФ.

При этом Пашинян отметил, что решение конфликта вокруг Нагорного Карабаха должно опираться на компромисс. "Не на капитуляцию одной из сторон, а на компромисс", - подчеркнул он. "И <...> если нет готовности с другой стороны, мы готовы бороться до конца за права нашего народа, за права наших соотечественников в Нагорном Карабахе, - продолжил глава правительства. - Я думаю, что это позиция правительства Армении, народа Армении, армянской диаспоры, я думаю, что это честная и конструктивная позиция".

Алиев в интервью ТАСС также заявил о готовности представителей Баку к переговорам с армянской стороной в Москве. "Мы всегда готовы встретиться и в Москве, и в любом другом месте для того, чтобы положить конец противостоянию и найти пути урегулирования", - сказал он.

При этом глава Азербайджана заявил, что в Баку "готовы для любых контактов". "И в данном случае я приглашения такого не получал, поэтому это вопрос не ко мне. Много раз лично президент России Владимир Путин, и до него Дмитрий Медведев проводили трехсторонние встречи между руководителями Армении и Азербайджана. Но после того, как власть в Армении перешла в руки условного "Сороса", такие контакты прекратились", - пояснил Алиев, намекнув, вероятно, на то, что Пашинян занял высокий пост в результате "бархатной революции", к которой, по слухам, якобы имел отношение Фонд Сороса (Джордж Сорос - американский филантроп и финансист).

По словам Ильхама Алиева, Россия всегда играла важную роль в урегулировании конфликта. "Для этого есть объективные причины - как исторического характера, так и географического. А также причины того, что Россия на протяжении многих десятилетий в нашем регионе активно действует и существует высокий уровень взаимодействия. Поэтому мы готовы для любых контактов", - подчеркнул глава Азербайджана.

Алиев напомнил, что когда поступило предложение организовать встречу министров иностранных дел, азербайджанская сторона сразу согласилась. "Это тоже говорит о нашей позиции, ведь тогда азербайджанская армия уже успешно освободила часть стратегических территорий. Было уже больше десяти дней, как длился конфликт, и уже практически было ясно всем, кто на что способен. Предположить дальнейший ход боевых действий было не очень трудно. Но, несмотря на это, мы не стали тянуть время или отказываться. Мы сказали: "Да, мы готовы", - добавил президент Азербайджана, напомнив про заключение гуманитарного перемирия, которое, правда, воюющие стороны не стали соблюдать.

Напомним, переговоры в Москве между главами МИД Армении и Азербайджана прошли 10 октября. После них, с 12:00 по местному времени 11 октября (11:00 мск), было объявлено перемирие, однако стороны сразу обвинили друг друга в его нарушении. Второе перемирие вступило в силу с 00:00 18 октября (23:00 17 октября мск), однако стороны после этого тоже обвинили друг друга в обстрелах, пишет "Новая газета".

С начала активных боевых действий 27 сентября Армия обороны непризнанной Народно-Карабахской республики сообщила о 729 погибших армянских военнослужащих. Азербайджан свои потери не раскрывает: Алиев говорил, что эту информацию обнародуют "после окончания активной фазы боевых действий". При обстрелах также гибнут мирные жители, в том числе дети.