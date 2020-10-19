Армянская сторона сообщила еще о 19 погибших военнослужащих в боях с Азербайджаном в зоне вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

Всего, по уточненным данным, с начала боевых действий 27 сентября армянская сторона признала гибель 729 военнослужащих. Азербайджан о своих боевых потерях не сообщает, передает "Интерфакс".

18 октября в Ереване и Степанакерте сообщили, что противник перешел в наступление. Как пояснил советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Давид Бабаян, основная цель азербайджанских ВС - водохранилище на реке Аракс, "которая удовлетворяет потребности Ирана". "Их цель - взять под своей контроль водохранилище, чтобы иметь влияние на Иран", - отметил Бабаян на брифинге в воскресенье.

"Все подобные действия пресекаются с нашей стороны жестким образом. Но, уверены, противник будет продолжать активные действия", - сказал Бабаян.

Минобороны Армении обвинило Азербайджан в нарушении перемирия на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Пресс-секретарь военного ведомства Шушан Степанян написала в своем телеграм-канале, что азербайджанская сторона провела артиллерийский обстрел в северном направлении и ракетный обстрел в южном направлении.

МИД Азербайджана также обвинил Армению в нарушении перемирия, заявив, что Баку оставляет за собой право на ответные меры для защиты гражданского населения. Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении нарушили новый режим гуманитарного прекращения огня, обстреляв из минометов и артиллерии окрестности города Джебраил, а также села этого района, расположенные вдоль реки Араз.

Гуманитарное перемирие начало действовать в полночь воскресенья по местному времени (в 23:00 субботы по Москве). Предыдущая попытка гуманитарного прекращения состоялась 10 октября и провалилась через пять минут после вступления в силу.