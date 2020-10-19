Пациенты, заразившиеся коронавирусом, могут испытывать звон и шум в ушах (так называемый тиннитус) и в дальнейшем потерять слух

Pixabay.com Ученые назвали новые симптомы коронавируса - шум в ушах и потерю слуха

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Пациенты, заразившиеся коронавирусом, могут испытывать звон и шум в ушах (так называемый тиннитус) и в дальнейшем потерять слух, пишет Express со ссылкой на ученых из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального госпиталя горла, носа и уха.

Ученые описали случай заражения коронавирусом у 45-летнего мужчины. Он проходил лечение в госпитале, в том числе в отделении интенсивной терапии. Через неделю после того, как он покинул отделение, пациент заметил шум в левом ухе и внезапную потерю слуха. До этого он не испытывал трудностей со слухом.

Также известно, что случаи потери слуха после заражения коронавирусом были зафиксированы и в других странах, однако их было немного. Первый такой случай медики описали в апреле. При этом ученые подчеркивают, что тиннитус и проблемы со слухом сами по себе не означают заражения коронавирусом и могут сопровождать и другие заболевания. Рассматриваться как симптом COVID-19 тиннитус может в сочетании с другими симптомами, характерными для этого заболевания.

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев сообщил РБК, что при поражении вирусной инфекцией можно столкнуться с большим числом осложнений: страдают почки, кишечник, нервная система. "Нарушения слуха связаны с невритом слухового нерва. Вначале он проявляется шумом в ушах, а впоследствии может быть парез и паралич слухового нерва, человек может лишиться слуха", - сказал он, уточнив, что при первых признаках неврита нужно принимать меры, включая более сильные противовоспалительные препараты. Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в свою очередь сказал, что не слышал о таком симптоме, как потеря слуха.

В списке основных симптомов коронавируса, представленном Роспотребнадзором, значатся высокая температура, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит. В отдельных случаях могут появляться симптомы желудочно-кишечных расстройств. Во Всемирной организации здравоохранения к ним добавляют также усталость, потерю вкуса и обоняния, сыпь на коже.

На прошлой неделе ученые назвали еще несколько симптомов, которые могут указывать на заражение коронавирусом: боли в мышцах, утомляемость и волдыри на ногах. Ученые подчеркнули, что они могут проявляться по-разному в зависимости от возраста заболевших и особенностей организма. Новые же симптомы, открытые после девяти месяцев борьбы с вирусом, могут указывать на новые варианты инфекции.