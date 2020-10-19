Европейская комиссия рассматривает вариант направления властям Мальты письма с официальным уведомлением о нарушении правил Евросоюза при реализации программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Times of Malta. Такое уведомление является первым шагом к началу разбирательства из-за процедур, нарушающих правила ЕС. В Брюсселе считают, что продажа "золотых паспортов" противоречит базовому пониманию гражданства как выражения особых отношений преданности, солидарности и подлинной связи между государством и его народом.

Еврокомиссия провела юридический анализ и пришла к выводу, что продажа гражданства ЕС подрывает взаимное доверие государств-членов к решениям друг друга о предоставлении гражданства, говорят источники издания.

Похожая программа предоставления гражданства в обмен на инвестиции работала на Кипре. Власти неоднократно проводили расследования и объявляли об отзыве выданных паспортов за нарушения. Однако программа продолжала действовать, создавая почву для новых скандалов и подозрений в коррупции.

Очередной скандал вызвало расследование Al Jazeera. Он привел к политическому кризису и отставке спикера кипрского парламента Димитриса Силлориса. В итоге программа "торговли гражданством" все-таки была приостановлена.

Напомним, в августе Al Jazeera опубликовала расследование The Cyprus Papers. В нем она раскрыла имена россиян, получивших в 2017-2019 годах так называемые "золотые паспорта" Кипра (получение гражданства в обмен на инвестиции). Среди 2,5 тыс. документов, полученных изданием, около 1 тыс. касались россиян.

Позже телеканал опубликовал материалы, снятые скрытой камерой, на которых Димитрис Силлорис гарантировал китайскому бизнесмену, обвиняемому в мошенничестве, получение гражданства.

Руководитель практики юридического дивизиона Rights Business Standard Павел Русецкий рассказал РБК, что после закрытия кипрской программы россиян могут привлечь Монако или Мальта, хотя они "не могут похвастаться" такой простотой получения гражданства и статуса налогового резидента, как Кипр. К тому же Мальта официально раскрывает данные обо всех лицах, получивших паспорта.

Гендиректор CS Global Partners Мика-Роуз Эммет рассказала, что среди россиян набирают популярность программы получения гражданства стран Карибского бассейна благодаря доступности, надежности и безвизовому режиму. В частности, россияне готовы приобретать гражданства Доминики, Сент-Китс и Невиса.

Мальта с 2013 года выдает иностранцам так называемые золотые паспорта.

В январе РБК изучил опубликованный на официальном ресурсе мальтийского правительства список лиц, получивших гражданство этого государства в 2018 году. Среди них полные тезки бывшего участника первой сотни Forbes и экс-акционера АФК "Система" Александра Горбатовского, основного владельца группы компаний "Шоколадница" Александра Колобова, основателя и председателя совета директоров группы компаний "Гута" Юрия Гущина, основателя и члена совета директоров сети "Магнолия" Леонида Лунева (владеет 31% акций), экс-главы "Транснефтепродукта" Михаила Меженцева, бывшего топ-менеджера структур Сулеймана Керимова, экс-гендиректора "Нафта Москва" Александра Мосионжика.

Кроме того, в списке фигурировали полные тезки гендиректора компании Gamma Development, члена политсовета калининградского регионального отделения "Единой России" Юрия Находкина и членов совета директоров "Сити Инвест банка" Леонида Шоршера и Сергея Камзина. Среди получивших гражданство Мальты фигурировали председатель совета директоров чаефасовочной компании "Май", экс-депутат Госдумы от "Единой России" Игорь Лисиненко и его супруга, основатель и совладелец "Яндекса" Аркадий Волож и владелец инвестиционно-девелоперской компании O1 Properties Борис Минц, семья владельца девелоперской компании "Лидер" Владимира Воронина, топ-менеджеры "Лаборатории Касперского", гендиректор золотодобывающей компании "Полюс" Павел Грачев.

В списке есть и тезки партнера адвокатского бюро "Иванян и партнеры" Василия Торкановского и членов его семьи. Эта контора защищала интересы России в споре с Украиной в ЕСПЧ о присоединении Крыма, и в споре с акционерами ЮКОСа. Торкановский также представлял интересы России в споре России с Грузией.

Всего "золотые паспорта" Мальты, которая с 2004 года входит в ЕС, приобрели за 2018 год чуть более 3,5 тыс. человек. Из них более 700 были россиянами.

В 2017 году полиция Мальты начала расследование. Тогда в коррупции заподозрили бывшего главу аппарата премьер-министра Кита Шембри. По версии следователей, он получил взятку в размере 100 тысяч евро за помощь в получении трех мальтийских паспортов. Расследование продолжается до сих пор. А Шембри, как и его подельники Брайан Тонна, Карл Чини и Мануэль Кастанья отпущены под залог.