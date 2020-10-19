Из Франции вышлют более 230 нелегальных мигрантов после убийства учителя Глава МВД Франции Жеральд Дарманен после резонансного убийства преподавателя истории намерен потребовать высылки из страны более 230 иностранцев, которые подозреваются в экстремизме
 
 
 
Из Франции вышлют более 230 нелегальных мигрантов после убийства учителя
Pixabay.com
 
 
 
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен после резонансного убийства преподавателя истории намерен потребовать высылки из страны более 230 иностранцев, которые подозреваются в экстремизме
Gezelin GREE / wikipedia.org

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен после резонансного убийства преподавателя истории намерен потребовать высылки из страны более 230 иностранцев, которые подозреваются в экстремизме, сообщает радиостанция Europe 1.

Отмечается, что в воскресенье министр внутренних дел провел собрание с префектами и намерен просить их в ближайшее время выслать 231 иностранца. Они являются нелегальными иммигрантами, пребывают на французской территории без документов и значатся в реестре данных по предупреждению радикализации террористического характера (Fiché FSPRT). Сообщается, что 180 из них в настоящее время находятся в тюрьме, еще 51 человек должен быть арестован в ближайшие часы.

Поводом для высылки стало обезглавливание учителя истории, географии и гражданского общества Самюэля Пати под Парижем иммигрантом из России - 18-летним чеченцем, уроженцем Москвы Абдулахом Анзоровым. За несколько дней до гибели учитель демонстрировал ученикам карикатуры из журнала Charlie Hebdo. При этом Анзоров имел статус беженца и ранее распространял угрозы в адрес преподавателя, в том числе в соцсетях.

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Убийство расценено правоохранительными органами как террористическое нападение. По данным французских СМИ, в рамках расследования этой трагедии задержаны уже девять человек. Кроме родных Анзорова, задержаны радикальный религиозный деятель Абдельхаким Сефриуи, представлявшийся членом Совета имамов Франции, и Брахим Шнина. Именно они распространили в соцсетях видео с пересказом инцидента на уроке и призывом "что-то сделать" с преподавателем.

13-летняя дочь Шнина пожаловалась отцу на то, что преподаватель на уроке обществознания попросил мусульман выйти из класса, поскольку будет показывать нечто, могущее их оскорбить. Девочка уходить отказалась, а учитель показал карикатуру на пророка из Charlie Hebdo. Ученица также заявила родителям, что после того, как она начала ругаться с учителем по поводу "кощунства", ей запретили приходить на уроки в течение двух дней.

Вскоре после нападения на Самюэля Пати на место теракта приехал президент Франции Эмманюэль Макрон. Глава Пятой Республики призвал нацию объединиться, говорил о том, что идет "экзистенциальная" битва, потому что "мракобесие и сопровождающее его насилие не победят". "Вся страна поддерживает своих учителей. Террористам не расколоть Францию, мракобесие не победит", - заявил Макрон после посещения места трагедии.

В воскресенье во множестве французских городов прошли манифестации за свободу выражения мнений, против обскурантизма и варварства. "Абсолютно важно показать нашу мобилизацию и нашу солидарность, нашу национальную сплоченность", - заявил министр образования Жан-Мишель Бланкер, призвав всех "поддержать учителей".