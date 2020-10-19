ВСЕ ФОТО Политтехнологу и автору "Новой газеты" Виталию Шклярову, арестованному в Белоруссии в июле и участвовавшему в недавней встрече с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ, изменили меру пресечения

Катерина Преснецова / flickr.com После встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ из изоляторов вышли Юрий Воскресенский и директор минского офиса IT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич

president.gov.by Sputnik Беларусь со ссылкой на "информированный источник" прогнозирует, что в ближайшее время из 12 участников встречи с Лукашенко в СИЗО останутся только двое

president.gov.by

Политтехнологу и автору "Новой газеты" Виталию Шклярову, арестованному в Белоруссии в июле и участвовавшему в недавней встрече с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ, изменили меру пресечения. Бизнесмен Юрий Воскресенский, который после этой встречи вышел из СИЗО, сообщил "Новой газете", что Шкляров переведен под домашний арест "с личным поручительством гражданина Воскресенского". Мера пресечения была изменена еще 14 октября.

Адвокат политтехнолога Антон Гашинский подтвердил "Дождю", что Шклярова перевели под домашний арест. На 13:00 назначены следственные действия, но какие именно, пока неизвестно. Также, по словам адвоката, неясны условия домашнего ареста и наложенные в связи с ним ограничения. Где Шкляров будет находиться под домашним арестом, Гашинский тоже не знает. Он отметил, что мать политтехнолога сняла в Минске квартиру.

По словам Воскресенского, в случае противоправных действий Шклярова снова переведут под арест. "Сейчас он находится дома у моей мамы, так как он не из Минска. У него не было денег на отель, некуда было ехать", - рассказал бизнесмен. По его словам, политтехнолог "чувствует себя прекрасно".

Виталия Шклярова задержали в Минске в конце июля, ему было предъявлено обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. По версии силовиков, политехнолог помогал арестованному в мае блогеру Сергею Тихановскому, когда тот пытался выдвинуться кандидатом в президенты Белоруссии. Шкляров отрицал обвинения и заявлял, что его преследуют по политическим мотивам из-за его материалов о ситуации в стране. Сергей и Светлана Тихановские также заявили, что Шкляров никогда не работал с их семьей.

Виталий Шкляров - уроженец Гомеля, у него есть американский диппаспорт, напоминает Tut.by. Он позиционирует себя как "американский, немецкий и российский политический консультант, политтехнолог, советник избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак, Дмитрия Гудкова". Супруга Шклярова - гражданка США, она работает в посольстве в Киеве.

После встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ из изоляторов вышли Юрий Воскресенский и директор минского офиса IT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич. Позже из-под стражи были освобождены другие фигуранты дела PandaDoc: главный бухгалтер компании Юлия Шардыко и HR Владислав Михолап. Под стражей менеджер по продукту Виктор Кувшинов. Также из СИЗО вышел Илья Салей - адвокат члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой.

Sputnik Беларусь со ссылкой на "информированный источник" прогнозирует, что в ближайшее время из 12 участников встречи с Лукашенко в СИЗО останутся только двое - бывший банкир и незарегистрированный кандидат в президенты Виктор Бабарико и Сергей Тихановский.