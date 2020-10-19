Лилия Власова

Координационный совет / YouTube Лилия Власова с Марией Колесниковой на митинге в Минске

TUT.BY. Политика / YouTube

Члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции, юриста Лилию Власову отпустили из следственного изолятора под домашний арест вслед за несколькими другими участниками встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в СИЗО КГБ.

Бизнесмен Юрий Воскресенский, освобожденный после этой встречи одним из первых, рассказал Tut.by, что сам встретил Власову 16 октября и отвез ее домой. Информацию об изменении меры пресечения подтвердила и адвокат Власовой.

Лилию Власову задержали 31 августа, в тот же день у нее дома прошел обыск. Против нее возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Эта статья подразумевает до 7 лет лишения свободы. По делу также проходит сын Власовой Борис. Сумма ущерба, по версии силовиков, составляет около 615 тысяч белорусских рублей.

Координационный совет продолжает считать Власову и освобожденного ранее адвоката Марии Колесниковой Илью Салея политзаключенными, так как изменение меры пресечения на домашний арест не является освобождением. "Сейчас Лилия Власова и Илья Салей находятся дома, но продолжают находиться в статусе обвиняемых, не имеют возможности видеться с родными, использовать средства связи и выходить из квартиры", - говорится в Telegram-канале КС.

Оппозиция настаивает на освобождении всех политических заключенных и прекращении преследования граждан за их политические убеждения.

Ранее в понедельник стало известно, что под домашний арест перевели политтехнолога Виталия Шклярова, который находился под арестом с конца июля по делу блогера Сергея Тихановского и также присутствовал на встрече с Лукашенко в СИЗО КГБ. Шкляров вышел под личное поручительство Юрия Воскресенского.

Последний заявил Sputnik Беларусь, что Шкляров "чувствует себя хорошо, бодр и энергичен, впечатлен от круглого стола в СИЗО КГБ, в прекрасном расположении духа и очень благодарен следствию за такой гуманный шаг". Агентство также утверждает, что "два известных человека" ручались за Марию Колесникову, но ее не выпустили из СИЗО.