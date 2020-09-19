В США на 88 году жизни умерла старейшая судья Верховного суда, известная защитница прав женщин Рут Бейдер Гинзбург. В пресс-релизе суда уточняется, что она ушла из жизни в своем доме в Вашингтоне вечером 18 сентября от осложнений, вызванных раком поджелудочной железы. У нее остались двое детей, шестеро внуков и один правнук. Гинзбург на 10 лет пережила своего мужа, известного специалиста по налоговому праву Мартина Гинзбурга, который также умер от рака.

"Наша нация потеряла юриста исторического значения. Мы в Верховном суде потеряли любимую коллегу. Сегодня мы скорбим, но уверены, что будущие поколения будут помнить Рут Бейдер Гинзбург такой, какой мы ее знали - неутомимым и решительным борцом за справедливость", - сказал председатель Верховного суда Джон Робертс. Гинзбург похоронят на Арлингтонском национальном кладбище.

Рут Бейдер Гинзбург родилась в 1933 году в Нью-Йорке в семье еврейского иммигранта из Одессы и родившейся уже в США дочери еврейских иммигрантов из Австрии. Она изучала юриспруденцию в Гарварде, будучи одной из немногих девушек на курсе, затем перешла в юридическую школу Колумбии.

После окончания университета и получения степени она не сразу нашла достойную работу по специальности из-за дискриминации по половому признаку и впоследствии не раз сталкивалась с этой проблемой.

В 1971 году Гинзбург сыграла важную роль в запуске проекта по защите прав женщин при Американском союзе защиты гражданских свобод, а позже стала первой штатной женщиной-преподавателем юридической школы Колумбийского университета. Став адвокатом, Гинзбург долгое время специализировалась на защите прав женщин в судах разных уровней и добилась принятия ряда законов, гарантирующих защиту от дискриминации по гендерному признаку. В частности, она добивалась равенства для мужчин и женщин в оплате труда и в доступе к образованию, а также защищала права женщин на аборты.

В 1993 году 42-й президент США Билл Клинтон назначил Гинзбург на должность судьи Верховного суда. Она стала второй женщиной в истории США, занявшей этот пост. Судьи Верховного суда выполняют свои обязанности пожизненно и играют колоссальную роль в формировании американских законов, отмечает "Голос Америки". В 1973 году Верховный суд легализовал право женщин на аборт, а в 2015 году - однополые браки.

Кончина Гинзбург позволит президенту США Дональду Трампу заменить ее консервативным судьей: в этом случае у консерваторов будет шесть голосов, а либеральное крыло будут представлять только трое судей. По данным радиостанции NPR, незадолго до смерти Гинзбург продиктовала внучке свою волю: чтобы ее преемник в суде был назначен после президентских выборов. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден и лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер призвали не торопиться с назначением нового судьи ВС вместо Гинзбург.

Однако президент США Дональд Трамп еще месяц назад заявил, что намерен действовать быстро, отметив, что "демократы сделали бы в такой ситуации то же самое", пишет NEWSru.co.il. В своем заявлении по поводу кончины Гинзбург Трамп назвал ее "титаном права".