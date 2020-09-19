Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 21 сентября встретится в Брюсселе с Верховным представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и министрами иностранных дел стран ЕС, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совете ЕС. По его словам, Тихановская выступит в рамках дискуссии о ситуации в Белоруссии.

В пресс-службе Совета уточнили, что повестка дискуссии будет включать "обмен информацией по развитию ситуации, обсуждение возможностей поддержки со стороны ЕС запуска диалога между властью и оппозицией, перспективы оказание финансовой поддержки" оппозиционным силам и структурам.

Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил госагентству БелТА, что такие действия, "если они будут, являются наглым и неприкрытым вмешательством во внутренние дела" Белоруссии и "полным неуважением к ее гражданам".

"Зачем вообще проводить выборы, если можно просто назначить извне некоего удобного во всех отношениях субъекта и делать вид, что выстраиваешь с ним отношения? После таких шагов уже, по-моему, никому не нужно будет доказывать, что реализуется курс на подрыв суверенитета Беларуси", - заявил Глаз. По его словам, эта позиция доведена до представителя ЕС в Минске и до "соответствующих лиц" в Брюсселе.

С похожим заявлением выступила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. "Заигрывание ЕСовских мининдел с самоназначенным представителем белорусской оппозиции и приглашение ее в Брюссель "для общения" - составная часть сценария вмешательства во внутренние дела Белоруссии", - сказала она журналистам (цитата по сайту МИД).

По словам Захаровой, Евросоюз, "прикрываясь мнимой заботой о гражданах Белоруссии, по сути, сам пытается решать за них, как им жить". Она призвала Брюссель пересмотреть свой курс, "который ведет к эрозии международно-правового фундамента миропорядка, а в случае с Белоруссией - препятствует нормализации в стране".

Пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красулина сообщила РИА "Новости", что при Координационном совете (КС) белорусской оппозиции будет создана группа для переговоров с "уходящим режимом". По словам Красулиной, в группу войдут от четырех до семи человек, но их имена не разглашаются, чтобы против них не открыли уголовные дела. При этом не все они входят в КС.

Сроки объявления состава группы зависят от того, когда "ответственные чиновники со стороны уходящего режима будут готовы сесть за стол переговоров". "Итоговая цель этой группы - обсудить процедуру передачи власти и передать ее, соответственно, Светлане Тихановской и сформировавшемуся вокруг нее правительству", - сообщила Красулина.

17 сентября депутаты Европарламента приняли резолюцию по Белоруссии, объявив, что после 5 ноября, когда истекает нынешний президентский срок Александра Лукашенко, его не будут признавать главой Белоруссии. Прошедшие в августе выборы Европарламент признал несостоявшимися и призвал провести новые выборы под международным наблюдением. Депутаты поддержали санкции против ответственных за фальсификацию результатов выборов и репрессии в Белоруссии, включая самого Лукашенко. КС в резолюции приветствуется "как временное представительство людей, требующих демократических изменений в Беларуси".