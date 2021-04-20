Ян Гамачек

Mzv.cz

Первый вице-премьер Чехии и глава МВД, исполняющий обязанности министра иностранных дел Ян Гамачек допустил возможность высылки из Праги всех российских дипломатов. Соответствующее сообщение чиновник разместил во вторник на своей странице в Facebook, комментируя высылку 20 сотрудников чешского посольства в Москве.

"Я ожидал немного иной реакции с российской стороны, но хорошо. Мы должны распределить по фазам [ответ Праги на выдвигаемые в адрес Москвы обвинения вокруг взрывов в деревне Врбетице]. Сегодня пришел черед [лишенного права на участие в тендере на строительство энергоблока на АЭС] Росатома, которых их [Россию] не порадует. Мы должны посоветоваться о дальнейших вариантах. Я готов ко всему - и на строительство отношений [Праги и Москвы] с самого нуля. Это означает, что мы отправим их всех домой", - написал Ян Гамачек.

Ранее во вторник, выступая в парламенте, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал высылку сотрудников посольства в Москве "недопустимой и неприемлемой". Он отметил, что в Праге готовят "дальнейшие шаги" в адрес РФ. Гамачек в свою очередь призывал ЕС и НАТО солидаризоваться с Чехией и выслать российских дипломатов, передает ТАСС.

Согласно информации МИД Чехии, со вторника штат российского посольства в республике состоит из 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, а чешского в РФ - из пяти дипломатов и 19 технических служащих. Комитет по вопросам обороны Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии призвал правительство сделать равным число сотрудников обоих диппредставительств.

17 апреля премьер-министр и исполняющий обязанности министра иностранных дел Чехии заявили о том, что российские спецслужбы были причастны к взрывам в 2014 году на складе боеприпасов в селении Врбетице на востоке страны. Тогда погибли два человека.

Диверсию, по версии чешской полиции, могли устроить двое россиян - полковники ГРУ и Герои России Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Они же фигурировали в эпизоде с химатакой в британском Солсбери, где в 2018 году были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Великобританию Мишкин и Чепига въехали в качестве российских туристов, используя паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова.

По данным чешской стороны, агенты ГРУ оформили разрешение на посещение склада, а до этого въехали в страну по поддельным паспортам - Чепига представлялся как гражданин Таджикистана Руслан Табаров, а Мишкин - как гражданин Молдавии Николай Попа. Оба предполагаемых диверсанта объявлены в розыск.

Предположительно, были взорваны боеприпасы, предназначавшиеся болгарскому торговцу оружием Емельяну Гебреву. Он поставлял его Грузии, Украине и Сирии. Гебрев был отравлен в 2015 году, предположительно нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок". Этот же яд использовался для химатаки в Солсбери и отравления Алексея Навального.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что взрывы не стоит квалифицировать как теракт. "Это не был акт государственного терроризма, это было нападение на товары, принадлежавшие болгарскому торговцу оружием. Но присутствие агентов ГРУ на нашей территории совершенно недопустимо", - сказал он.

Бабиш пояснил, что целью взрывов было оружие болгарского торговца, "который, вероятно, продавал его странам, воюющим с Россией". По его словам, боеприпасы должны были взорваться в пути, а не на территории Чехии.

На фоне дипломатического скандала Чехия исключила российский концерн "Росатом" из числа участников конкурса на строительство энергоблока АЭС "Дукованы". Решение об этом приняло в понедельник правительство Чехии. О том, что "Росатом" будет исключен из тендера, представители чешских властей говорили уже в воскресенье. Участниками конкурса остаются компании из США, Франции и Южной Кореи.

Кроме того, магистрат Праги призвал правительство Чехии обсудить с российской стороной изменение площади территории посольства России. Власти чешской столицы предложили, чтобы дипмиссия вернула часть территории парка Стромовка, которая отошла посольству в 1968 году, после вторжения войск Варшавского договора. "Спустя 53 года оккупация части Стромовки со стороны Российской Федерации должна наконец-то завершиться", - написал в Twitter староста района Прага-7 Ян Чижински. По его словам, "пришло время вернуть эту территорию жителям и гостям Праги".

По словам Чижински, магистрат не вмешивается во внешнюю политику своей инициативой. Речь идет лишь о защите интересов "более чем миллиона гордых пражан". "Они имеют право хотеть, чтобы город принадлежал народу, а не посольству авторитарной восточной страны, которая враждебна нам", - сказал он.

Перед этим Москва приняла решение выслать 20 чешских дипломатов. В итоге работа посольства Чехии оказалась практически парализована.