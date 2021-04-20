68-летний президент Чада Идрис Деби, накануне победивший на выборах, отправился праздновать на передовую и был убит

Foreign and Commonwealth Office / wikimedia.org

Президент Чада Идрис Деби, только что переизбранный на шестой срок, погиб в результате ранения, полученного на передовой.

68-летний Деби был переизбран с 79,32% голосов, такие предварительные результаты были опубликованы избирательной комиссией в понедельник, 19 апреля. Сами выборы проходили 11 апреля. А во вторник, 20 апреля, Деби должен был произнести в столице Нджамене свою победную речь, но глава его предвыборной кампании убедил его вместо этого отправиться на передовую, чтобы посетить чадских солдат, сражающихся с повстанцами, которые наступают на столицу. На выходные Деби отправился на линию фронта.

"Кандидат хотел бы быть здесь, чтобы отпраздновать, но прямо сейчас он вместе с нашими доблестными силами обороны и безопасности борется с террористами, угрожающими нашей территории", - сообщал несколько часов назад руководитель его кампании Махамат Зен Бада, объясняя журналистам, почему президента нет в столице.

А в понедельник днем с передовой пришло сообщение о гибели главы республики. "Президент республики, глава государства, верховный главнокомандующий вооруженных сил Идрис Деби Итно только что испустил свой последний вздох, защищая территориальную целостность на поле боя. Мы с глубокой горечью сообщаем народу Чада о смерти во вторник, 20 апреля 2021 года, маршала Чада", - заявил официальный представитель армии, генерал Азем Бермандоа Агуна в эфире местного телеканала.

Подробности гибели президента пока не сообщаются. После известия о смерти Деби в Чаде был оперативно учрежден переходный военный совет, который возглавил его сын - 37-летний генерал Махамат Идрисс Деби Итно. Он планирует в ближайшее время обнародовать "Хартию переходного периода".

В Чаде объявлен двухнедельный национальный траур и комендантский час с 18:00 до 5:00. Все сухопутные и воздушные границы закрыты "до дальнейшего распоряжения".

Идрис Деби пришел к власти в результате восстания в 1990 году. Во время своей последней избирательной кампании он пообещал принести мир и безопасность в регион, который годами был охвачен мятежами и насилием.

Вооруженные до зубов боевики, сражающиеся на стороне "Фронта перемен и согласия в Чаде" (ФАКТ), начали наступление на Чад с баз в Ливии как раз в день выборов.

К минувшим выходным руководство армии Чада объявило о победе, сообщив, что правительственные войска ликвидировали во время последней операции около 300 повстанцев и взяли в плен еще 150. Потери со стороны правительства были гораздо меньше: пять военнослужащих были убиты, 36 ранены. Однако воскресенье бои возобновились.

Последние столкновения в Чаде вызвали тревогу в западных странах, многие из которых рассматривали Деби как союзника в борьбе с региональным терроризмом.

Госдепартамент США в минувшее воскресенье заявил, что отзывает членов семей дипломатов из посольства в Чаде из-за угрозы нападения на столицу Нджамену.

Великобритания также посоветовала своим гражданам как можно скорее покинуть Чад.

Чад расположен в африканском регионе Сахель, одном из самых проблемных на континенте из-за террористической деятельности и нелегальной миграции. В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан". Эту миссию поддерживает региональная структура "Сахельская пятерка" (G5), в которую входят Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад.