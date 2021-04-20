США предупредили авиакомпании об опасности полетов вблизи границы РФ и Украины

AndrewLozovyi / DepositPhotos В 2014 году рейс MH17 Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над восточной Украиной ракетой

defensie.nl

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) призвало авиакомпании проявлять "крайнюю осторожность" во время полетов в воздушном пространстве вблизи границы России и Украины, сославшись на потенциальные риски для безопасности полетов.

Как говорится в уведомлении, направленном американским авиакомпаниям, "возрастающая региональная напряженность может привести к неожиданным столкновениям на границе, повышению военной активности и (или) конфликту". FAA также потребовало от авиалиний представлять информацию о планируемых полетах в этом регионе за 72 часа до полета, передает агентство Reuters.

FAA и другие американские регулирующие органы обеспокоены тем, что в результате эскалации в этом регионе может быть случайно или преднамеренно сбит гражданский самолет, который стороны военного конфликта неправильно идентифицируют.

Как напоминает Reuters, в 2014 году рейс MH17 Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над восточной Украиной ракетой, выпущенной с территории, удерживаемой пророссийскими военными подразделениями во время боев с украинскими войсками. Все находившиеся на борту 298 человек погибли, две трети из них - граждане Нидерландов.

Однако Государственная авиационная служба Украины уверяет, что за исключением "определенных ограничений" на полеты на востоке страны воздушное пространство над Украиной безопасно для полетов. В стране, согласно заявлению, действует процедура раннего предупреждения об угрозах для полетов, которые могут возникнуть в результате конфликта на востоке Украины. Украина предложила США начать обмен информацией и координацию действий с целью обеспечения безопасности полетов.

Напомним, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело запрет на полеты над зоной конфликта еще в 2014 году. Границы зоны, запретной для полетов изменяются в зависимости от ситуации. К примеру, осенью 2020 года американские авиакомпании получили разрешение на полеты вблизи Крыма, в то время, как воздушное пространство над полуостровом остается для них закрытым.

17 июля 2014 года Boeing "Малайзийских авиалиний", совершавший полет из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над восточной Украиной ракетой, пущенной с территории, находившейся под контролем сил сепаратистов, поддерживаемых Россией.