Италия возобновляет прием туристов из России с начала лета-2021

WEAD / DepositPhotos

Италия возобновит прием российских туристов, остановленный из-за пандемии коронавируса. Действующие сейчас ограничения на въезд в страну туристов будут сняты этим летом, передает ТАСС.

Как заявил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано в Томске, где он находится в рамках визита представителей итальянского бизнеса, "такая возможность уже принимается во внимание. Я считаю, что это наверняка произойдет этим летом. Не могу обещать, что это будет именно 2 июня. Но, несомненно, этим летом все-таки туристический поток будет возобновлен".

Ранее итальянские СМИ сообщали, что глава министерства туризма Италии Массимо Гаравалья намерен возобновить международный туризм до Дня республики 2 июня при ряде условий, напоминает "Интерфакс". Первое - путешественники должны предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 или быть полностью вакцинированы и иметь сертификат. Второе условие - местные жители к этому времени должны быть привиты.

Строгие карантинные ограничения действуют в Италии до 30 апреля. Речь идет о запрете на свободное передвижение не только между областями, но и внутри самих областей. Закрыты бары, рестораны, а также бассейны, спортзалы, музеи, театры и кино. При этом совет министров страны оставил за собой право пересмотреть в середине апреля карантинные ограничения и ввести желтые зоны умеренной опасности при улучшении эпидобстановки.

На данный момент из 20 итальянских областей только три остаются в "красной" зоне, то есть зоне повышенного риска. Всего с начала пандемии число инфицированных в Италии достигло 3 млн 870 тыс. человек, из которых почти 117 тыс. умерли и около 3 млн 250 тыс. вылечились.

С 26 апреля в Италии предполагается открыть музеи, театры и кинотеатры в "желтых" зонах с ограниченным числом посетителей и зрителей, в "оранжевой" и "красной" зонах представления возможны только на открытом воздухе. Откроются для обслуживания клиентов за столиками бары и рестораны, в том числе в вечернее время, но тоже только на открытом воздухе. Заведения общепита в закрытых помещениях смогут вернуться к нормальной работе не раньше 1 июня. С 15 мая смогут открыться пляжи и открытые бассейны. Закрытые спортзалы и бассейны возобновят работу не ранее 1 июня. Ожидается, что еще в течение мая будет сохраняться комендантский час по всей стране с 22:00.