Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший регулярный рейс по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в небе над Донбассом. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли

Defensie.nl

Окружной суд в Гааге, занимающийся рассмотрением дела о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) в 2014 году, не получил спутниковые снимки от США с места трагедии. Об этом в интервью РИА "Новости" сообщила судья Мария Кнайф, отвечающая за работу со СМИ.

"Часть расследования завершена, часть еще продолжается, в том числе и по вопросу спутниковых снимков. <...> Как мы поняли, расследование ряда вопросов не было завершено. Если США ответят на наш запрос, это будет обсуждаться дополнительно в ходе судебного разбирательства по существу", - сказала судья в ответ на вопрос о том, получил ли суд ответ от американской стороны по поводу предоставления спутниковых снимков. Голландский суд ранее неоднократно направлял США запрос о спутниковых снимках места авиакатастрофы, однако ответа так и не было получено.

Ранее США проинформировали Нидерланды, что не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по Boeing к документу, который был направлен ими еще в 2014 году. По словам председательствующего судьи Хендрика Стинхейса, суд запрашивал у американской стороны, можно ли добавить к делу засекреченные спутниковые снимки, на которых зафиксирован запуск ракеты и которые были переданы спецслужбам Нидерландов. Прокуратура ответила, что запрос был отправлен США еще в 2014 году, но тогда в ответ был получен лишь меморандум, без снимков.

Кроме того, Мария Кнайф сообщила, что судебные слушания по существу дела о крушении рейса MH17 могут начаться до завершения всего расследования. Начало разбирательства дела по существу назначено на 7 июня, а приговор по делу будет вынесен не ранее конца года: на 2021 год запланировано еще несколько блоков слушаний по делу. В сентябре этого же года родственники жертв смогут напрямую обратиться к суду.

Кнайф также прокомментировала сведения о перехваченных записях телефонных разговоров Сергея Дубинского, который является одним из обвиняемых по делу. Записи телефонных разговоров Дубинского в июле-августе 2014 года опубликовала Нидерландская вещательная корпорация (NOS). Отмечалось, что их сделали спецслужбы Украины, как они оказались в распоряжении СМИ, голландская прокуратура не знает.

Записи переговоров свидетельствуют о том, что Дубинский в течение нескольких часов после трагедии не был в курсе авиакатастрофы. Кнайф уточнила, что записи разговоров не относятся к материалам уголовного дела. На вопрос, может ли эта ситуация отразиться на процессе, она ответила, что сначала позицию должны высказать участники процесса - прокуратура и сторона защиты, которая и обратилась с запросом по поводу записей. Она также уклонилась от ответа на вопрос о сотрудничестве между голландскими и российскими органами власти по уголовному делу MH17.

Также судья прокомментировала заявление самого Дубинского, который в октябре 2020 года обратился к представителям суда и прокуратуры Нидерландов через платформу для независимых журналистов Bonanza media, заявив о готовности пройти проверку на детекторе лжи в России в присутствии голландского представителя и ответить на вопросы об авиакатастрофе. Кнайф заявила, что фигуранты дела должны сами напрямую обратиться в суд Нидерландов, если хотят сделать заявление, а не делать это посредством соцсетей и СМИ. При этом она уклонилась от ответа на вопрос, может ли суд направить своих представителей в Россию, чтобы опросить Дубинского там. По ее словам, если обвиняемые свяжутся с судом напрямую, "то суд их выслушает".

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший регулярный рейс по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит ракетой ЗРК "Бук" 17 июля 2014 года в небе над Донбассом. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли.

Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа (ССГ). В нее вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Россия же в нее не вошла. С самого начала возникли подозрения, что к уничтожению лайнера имеют отношения подразделения российской армии, использовавшие для уничтожения самолета зенитно-ракетный комплекс "Бук". В ходе расследования эти подозрения подтвердились.

В 2019 году обвинения в причастности к крушению лайнера над Донбассом в 2014 году были предъявлены бывшему министру обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и отставному полковнику ФСБ Игорю Стрелкову-Гиркину, его заместителю, командиру разведгруппы и генерал-майору Сергею Дубинскому с позывным "Хмурый", его заместителю полковнику Олегу Пулатову, который, предположительно, был связан с разведкой в Донецке. Украинский подозреваемый в деле - полевой командир сепаратистов Леонид Харченко.

В рамках расследования встал вопрос и о том, какова роль российского руководства в произошедшем. Голландские следователи обнародовали несколько телефонных разговоров между Игорем Гиркиным и российскими чиновниками - предположительно, главой Крыма Сергеем Аксеновым и помощником президента России Владиславом Сурковым. В разговорах речь шла о помощи от России. В беседе с Аксеновым Гиркин перечислил, что необходимо - противотанковая артиллерия, танки и ПВО с уже готовыми специалистами, так как своих "времени готовить у нас не будет, уже нет". Ему сообщили, что помощь придет.

А Сурков за неделю до катастрофы MH17 заверял премьер-министра ДНР Александра Бородая в том, что "поговорил со старшими товарищами, старше не бывает" о военной помощи ополченцам и намекнул на некое "переломное действие".

В середине ноября 2019 года Международная следственная группа опубликовала телефонные перехваты, из которых следует, что Россия полностью контролировала процесс вторжения на территорию Украины пророссийских вооруженных формирований, воюющих под флагами ДНР и ЛНР, а оружие ополченцам отправляли по каналам ФСБ и ГРУ. Были обнародованы и показания свидетеля, из которых следовало, что рядом с "Буком", из которого выпустили ракету по лайнеру, находились сотрудники ФСБ.

15 октября прошлого года МИД РФ объявил о прекращении консультаций с Нидерландами и Австралией, отметив, что они не имеют смысла из-за недружественных шагов голландской стороны, которая, не дожидаясь даже промежуточных итогов работы, подала жалобу на Россию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, Россия согласилась на проведение трехсторонних консультаций по всему комплексу вопросов, связанных с обстоятельствами крушения рейса МН17, исходя из того, что такие контакты будут способствовать установлению с опорой на факты истинных причин авиакатастрофы. Однако, отметили в МИД, "по всей видимости, Австралия и Нидерланды и не стремились разобраться в том, что в действительности произошло летом 2014 года, а были нацелены лишь на то, чтобы добиться от России признания вины и получения компенсаций для родственников погибших". Таким образом, указали в дипведомстве, "ответственность за срыв трехсторонних консультаций полностью лежит на официальной Гааге".