Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр резко раскритиковала действия России в конфликте с Украиной. В ходе видеоконференции, посвященной вопросам европейской оборонной политики, она заявила, что Россия все больше проявляет себя как антилиберальный и антидемократический противовес Западу. "Это является очень конкретной угрозой - мы наблюдаем это сейчас в Украине", - добавила глава Минобороны ФРГ, которую цитирует DW.

Крамп-Карренбауэр заявила, что Россия представляет собой "самую непосредственную угрозу" для НАТО. По ее словам, об этом свидетельствуют нарушения Россией воздушного пространства стран Балтии, а также хакерские атаки немецких учреждений и кампании по дезинформации в Германии, исходящие из РФ.

Несмотря на все это, немецкий политик видит "мало смысла" в остановке строительства почти законченного газопровода "Северный поток - 2", по которому российский газ будет поступать в Германию. По ее мнению, "важным рычагом" давления может стать вопрос, будет ли по нему транспортироваться газ и в каком объеме. Ранее во время визита нового министра обороны США Ллойда Остина Аннегрет Крамп-Карренбауэр заметила, что объем газа, который будет поступать по этому газопроводу, следует увязать с "поведением России".

Между тем в ходе осенних выборов в бундестаг главой правительства Германии может оказаться сопредседатель партии "Союз-90"/"Зеленые" Анналена Бербок, известная жесткой критикой действий России на Украине. Она также выступает против завершения строительства "Северного потока - 2".

По ее мнению, этот газопровод противодействует геостратегическим интересам европейцев, направлен против Украины, противоречит европейским целям по защите климата и всем санкциям ЕС против России. Кроме того, Бербок регулярно высказывается за сохранение санкций против России из-за Украины, заявляя, что санкции могут быть ослаблены только при условии сдвигов в мирном процессе.

По данным предвыборных опросов, партия Бербок стабильно держит второе место и всего на 3-5% отстает от лидера - правящего консервативного блока ХДС/ХСС. "Зеленые" выдвигают своего кандидата в канцлеры впервые за 40-летнюю историю. За прошедшие несколько лет они фактически стали главной левоцентристской партией Германии, отодвинув на второе место СДПГ.