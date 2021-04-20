Город Пераст

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Черногория отменяет все ограничения на посещение страны для граждан России, Белоруссии, Украины и Северной Македонии. Об этом сообщил в Twitter глава Минфина страны Милойко Спаич.

"Рады сообщить вам, что для посещения Черногории в туристический сезон 2021, для граждан Российской Федерации, Республики Белоруссии, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование", - написал он по-русски.

В конце марта правительство Черногории сообщило, что обсуждает план по снятию ограничений и возобновлению иностранного туризма летом 2021 года, передает "Интерфакс".

До сих пор иностранцам при въезде в страну было нужно предъявить один из трех документов: справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанным не ранее чем за 72 часа до пересечения границы, справку с положительным результатом анализа на антитела IgG или сертификат о полном курсе вакцинации от коронавируса, в том числе российской вакциной "Спутник V".

В начале апреля Черногория продлила для россиян до 31 октября безвизовый въезд на срок до 90 дней.