Американский посол в России Джон Салливан на этой неделе улетит в США, после чего вернется обратно в Москву

Посольство США в РФ / youtube.com Глава МИД Сергей Лавров 16 апреля сообщил, что российская сторона рекомендовала Салливану "поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации"

МИД России

Американский посол в России Джон Салливан на этой неделе улетит в США, после чего вернется обратно в Москву, сообщило издание Axios со ссылкой на представителя Госдепартамента.

Ранее Axios писало со ссылкой на источники, что Салливан не намерен покидать Россию, несмотря на рекомендации МИД отправиться в Вашингтон на консультации. Как заявили собеседники издания, если в России хотят, чтобы Салливан покинул Москву, "его придется заставить".

Представитель Госдепартамента заявил, что Салливан вернется в США, чтобы проведать свою семью и встретиться с членами новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с тех пор, как он согласился продолжать службу на своем посту в течение неопределенного срока. Он вернется в Москву в ближайшие недели.

Глава МИД Сергей Лавров 16 апреля сообщил, что российская сторона рекомендовала Салливану "поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации". Совет объяснили тем, что послам России и США в Вашингтоне и Москве необходимо находиться в своих столицах для анализа ситуации.

13 апреля представитель Госдепартамента заявил, что власти США не намерены отзывать посла из России в ответ на вызов посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова на консультации в Москву. "Работа, которую он и другие преданные своему делу дипломаты США в России выполняют каждый день, жизненно важна для продвижения американских интересов и наших двусторонних отношений", - сказал представитель Госдепа.