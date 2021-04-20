Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко считает, что украинский язык в стране может стать не просто государственным, но и основным языком общения в быту, чего можно достичь при помощи так называемой "ласковой украинизации"

Министерство культуры и информационной политики Украины / Youtube.com

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко считает, что украинский язык в стране может стать не просто государственным, но и основным языком общения в быту, чего можно достичь при помощи так называемой "ласковой украинизации". Об этом он заявил в интервью изданию "РБК-Украина".

Министр отметил, что украинский язык на Украине де-факто является доминирующим, но многие люди используют русский язык в быту. Поэтому важно продвижение украинского языка. "Другой момент, что мы не должны отказываться от большого наследия, которое нам подарили выходцы из Украины", - сказал министр.

"Поэтому у нас есть платформы, созданные для бесплатного изучения украинского языка, в ближайшие дни будет принята государственная программа поддержки украинского языка. И, безусловно, этот процесс важен не только для всего населения, но прежде всего для молодого поколения, для которого естественно говорить на украинском языке", - сказал Ткаченко, добавив, что не совсем понимает недавнее высказывание главы МВД Украины Арсена Авакова об "украинском русском языке".

"Мне кажется, что для идентификации украинцев язык крайне важен, потому что на украинском языке можно создавать украинские нарративы. Но отталкивать ту часть русскоязычного населения, которая считает себя патриотами, которая является украинцами по сути, точно не стоит, но вопрос по поводу "украинского русского" для меня не совсем понятен", - отметил Ткаченко.

Ранее министр внутренних дел Украины Аваков выступил за свободное развитие русского языка в стране, так как он является языком общения и культуры, на нем писали сотни украинских писателей. Он также предложил организовать вещание украинских телеканалов на русском языке по всему миру. Позже пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского сказала, что Россия не имеет монополии на русский язык и Украине нужно заявить, что есть украинский русский.

Парламент Украины в апреле 2019 года принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).