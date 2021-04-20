Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в Донбассе. Соответствующее предложение Зеленский сделал в видеообращении, опубликованном в соцсетях.

Глава государства отметил, что на заседании политических советников "нормандской четверки", которое прошло 19 апреля, было озвучено предложение встретиться на линии соприкосновения в Донбассе, чтобы максимально прояснить ситуацию. "Господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война", - сказал Зеленский, обращаясь к президенту РФ.

Президент Украины напомнил, что Путин однажды сказал: "Если драка неизбежна - нужно бить первым". "Но, по-моему, сегодня каждый лидер обязан понимать, что драка не может быть неизбежной, когда речь идет не о подворотне и хулиганах, а о реальной войне и миллионах человеческих жизней", - сказал Зеленский. По его словам, "в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны".

Глава государства считает, что "невозможно кого-то освободить путем завоевания" и "невозможно привезти мир на танке".

По словам Владимира Зеленского, у России и Украины, которые по-разному смотрят в будущее, еще есть возможность "остановить убийственную математику будущих военных потерь".

Президент подчеркнул, что на последнем заседании "нормандской четверки" Россия отказалась поддержать общее заявление, предложив "встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию".

"А что же мне понимать? - недоумевает Владимир Зеленский. - Я прекрасно все понимаю. Я каждый месяц там бываю".

В настоящий момент Россия разместила у границ Украины и в Крыму более 100 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил в понедельник верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, выступая на брифинге по итогам видеоконференции министров иностранных дел ЕС. В ней участвовал и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Боррель уточнил, что наращивание российских войск у границ Украины и в Крыму продолжается и достигло наибольшего числа за последние годы. Одновременно он похвалил Киев за "сдержанность" и призвал Москву снизить напряженность, пишет DW.

Сообщения о росте численности войск РФ у границ Украины начали появляться в конце марта. Позже Киев обвинил Москву в размещении на украинских границах и в Крыму более 80 тысяч военнослужащих. В администрации президента США также подтвердили, что нынешняя концентрация российских войск в регионе является максимальной с 2014 года.

Представитель Кремля Дмитрий Песков на это заявлял, что Россия перемещает вооруженные силы "в пределах своей территории по своему усмотрению", и "это не должно никого беспокоить".

Свою обеспокоенность сосредоточением российских войск на украинских границах, а также поддержку суверенитета Украины выразили, в частности, ЕС, НАТО, США, Великобритания, Франция и Германия. Аналогичное заявление по этому поводу сделали также и главы МИД стран "большой семерки". На прошлой неделе в НАТО дважды обсуждали вопрос усиления военного присутствия России, однако никаких решений альянс тогда не принял.