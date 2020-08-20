Стивен Бэннон

Michael Vadon / Wikipedia Строительство стены на границе с Мексикой в штате Аризона, август 2019 года

CBP photo by Glenn Fawcett / DVIDS

Бывший помощник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон и еще три человека арестованы в четверг на основании обвинений в мошенничестве и присвоении крупных средств доноров. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк.

Под стражу взяты 66-летний Бэннон, 38-летний Брайан Колфейдж, 56-летний Эндрю Бадолато и 49-летний Тимоти Ши. Им инкриминируется "выманивание [средств] обманным путем у тысяч доноров в рамках онлайн-кампании под названием We Build the Wall ("Мы строим стену")". В рамках этой кампании было собрано более 25 млн долларов пожертвований. Арестованные утверждали, что все пожертвования без остатка пойдут на строительство стены на границе, однако на самом деле присваивали крупные суммы из этих средств, чтобы вести расточительный образ жизни, считает прокуратура. В частности, Колфейдж, возглавлявший кампанию, обвиняется в хищении более 350 тыс. долларов пожертвований, передает ТАСС.

По версии прокуратуры, Бэннон "через некоммерческую организацию, находившуюся под его контролем, получил из We Build the Wall более 1 млн долларов, часть которых он использовал для покрытия личных расходов". Эти расходы в денежном выражении оцениваются в "сотни тысяч долларов". Два других ответчика обвиняются в соучастии в преступной схеме."Ответчики были арестованы сегодня утром. Колфейдж и Бэннон предстанут сегодня перед судом Южного округа Нью-Йорка", - уточнила прокуратура. Остальные обвиняемые предстанут в четверг перед судами штатов Флорида и Колорадо. Каждому предъявлены обвинения по двум пунктам - электронное мошенничество и легализация преступно нажитых средств. Каждый пункт предусматривает наказание вплоть до 20 лет тюрьмы.

Телеканал MSNBC сообщил, что Бэннон не признает себя виновным.

Стивен Бэннон был арестован в четверг в лодке близ побережья штата Коннектикут, передает телекомпания CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным источника, арест был произведен в Атлантическом океане около береговой линии Коннектикута. Министерство юстиции США было заранее поставлено в известность о решении прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк в четверг предъявить Бэннону и еще трем лицам обвинения в мошенничестве и присвоении добровольных пожертвований на строительство участка стены на американо-мексиканской границе.

В Минюсте телекомпании заявили, что дело экс-помощника Дональда Трампа не связано с решением министра юстиции - генерального прокурора США Уильяма Барра освободить в июне от занимаемой должности прокурора Южного округа Нью-Йорка Джеффри Бермана. Берман, который занимался делом помощников личного адвоката президента Рудольфа Джулиани, на своей странице в Twitter заявил о том, что был без предварительного уведомления снят с должности прокурора и узнал об этом решении из сообщения для печати.

Собиравшиеся Бэнноном и другими фигурантами пожертвования шли на строительство фрагмента стены на американо-мексиканской границе. В июле 2019 года Верховный суд США разрешил вашингтонской администрации использовать 2,5 млрд долларов из выделенных Конгрессом средств для министерства обороны на возведение этой стены. В декабре прошлого года в Пентагоне сообщили, что на границе с Мексикой в штате Аризона к концу 2020 года будет возведен новый участок ограждения, стоимость работ составит 400 млн долларов. Дополнительные участки стены протяженностью 724 км американские власти планируют возвести также к концу текущего года. Протяженность американо-мексиканской границы достигает 3,14 тыс. км.

Стивен Бэннон в 2016 году занимал одну из ключевых должностей в предвыборном штабе Дональда Трампа. Позже он был назначен на созданный в Белом доме пост главного стратега администрации. Однако в августе 2017 года Бэннон принял решение уйти в отставку. СМИ тогда утверждали, что его отношения с Трампом серьезно осложнились. Бэннон ранее высказывался в поддержку объединений правого и ультраправого толка.

Президент США Дональд Трамп назвал в четверг "весьма печальным" известие об аресте своего бывшего помощника Стивена Бэннона. Глава государства отвечал на вопросы журналистов на встрече с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми в Белом доме. Беседу транслировали американские информационные телекомпании.

Американского лидера попросили прокомментировать сообщения об аресте Бэннона. "Я очень расстроен. Я не имел с ним совершенно никаких дел очень долгое время. <...> Это весьма печально для Бэннона. Думаю, это удивительно", - ответил Трамп.

Он добавил, что ему ничего не известно о проекте по строительству участка стены на американо-мексиканской границе, в рамках которого, по версии следствия, нарушил закон экс-помощник. "Я ничего не знаю о проекте, кроме того, мне не понравилось, когда я о нем прочитал, мне он не понравился. Я сказал, что этим [должно заниматься] правительство, а не частные лица. <...> Я даже не думал, что он (Бэннон. - Прим. ТАСС) руководит [этим проектом]. Других людей [арестованных вместе с ним] я не знаю", - сказал президент. Он считает, что проект был "игрой на публику".

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни в распространенном письменном заявлении напомнила, что Трамп еще 12 июля 2020 года критиковал проект своего экс-помощника.