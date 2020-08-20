Координационный совет белорусской оппозиции на первой пресс-конференции ранее объявил целью своей работы проведение новых выборов президента и мирную передачу власти

Координационный совет / YouTube Генпрокурор Белоруссии заявил, что несколько членов оппозиционного совета покинули его, "понимая незаконность своих действий"

Генеральная прокуратура Республики Беларусь / ВКонтакте

В Белоруссии возбуждено уголовное дело по статье 361 УК (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь), сообщает Sputnik Беларусь" со ссылкой на генпрокурора страны Александра Конюка

"Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", - заявил он. Санкции по этой статье предусматривают лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Агентство отмечает, что дела по данной статье, как правило, возбуждает КГБ.

Генпрокурор Белоруссии заявил, что несколько членов оппозиционного совета покинули его, "понимая незаконность своих действий", передает РИА "Новости". Один из лидеров совета Максим Знак уточнил, что некоторые члены вышли из организации из-за рисков, но массового характера это не носило."Мы делали все открыто и прозрачно, все опубликовано и есть в документах Совета. Мы не усматриваем в этом какого-то нарушения закона, наоборот видим действия законные, направленные на восстановление законности в стране. Если это преступление, то у нас в стране большие проблемы с законностью", - сказал Максим Знак порталу Tut.by.

Координационный совет белорусской оппозиции на первой пресс-конференции ранее объявил целью своей работы проведение новых выборов президента и мирную передачу власти. Никакой другой политической программы или программы реформ у совета нет. Участники совета заявили, что они не ставят целью захват власти, писала "Медуза".

В тексте резолюции совета, которую приводит DW, подчеркивается, что он не ставит своей целью изменение конституционного строя и внешнеполитического курса. Его участники требуют прекратить насилие и политическое преследование со стороны властей, а также расследовать все произошедшее в ходе беспорядков, освободить всех политических заключенных и выплатить компенсации пострадавшим. Еще одним требованием КС является признание недействительными результатов президентских выборов 9 августа и проведение новых выборов по международным стандартам и с другим составом ЦИК.

Координационный совет был создан для трансфера власти после президентских выборов в Белоруссии, которые оппозиция не признала. В состав совета вошли представители гражданского общества, деятели культуры, врачи, политики, юристы, экономисты, педагоги. В их числе лауреат Нобелевской премии по литературе, писательница Светлана Алексиевич, правозащитник, председатель правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова, художник Владимир Цеслер, экономист Сергей Чалый.

Вынужденно уехавшая из Белоруссии кандидат в президенты Светлана Тихановская предложила провести трансфер власти, чтобы организовать новые справедливые выборы. Она выразила готовность стать лидером нации на короткий срок до проведения новых выборов.

В ответ на это президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал создание этого органа попыткой захвата власти и пригрозил членам совета "адекватными мерами". Он также напомнил, что создание альтернативных, параллельных и прочих органов с целью захвата власти карается законом.

Лукашенко высказал удивление тому, что "там уже выстроились в очереди и делят портфели", предупредил, что портфелей на всех не хватит, и предложил альтернативу. "Уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим", - отметил президент.