Берлинская клиника Charite готова принять госпитализированного 20 августа в Омске в тяжелом состоянии российского оппозиционера Алексея Навального. Организация Cinema for Peace Foundation собирается отправить за российским политиком специальное воздушное судно, чтобы доставить его на лечение в Германию. Об этом сообщает Reuters. Таким же образом два года назад в берлинскую клинику был доставлен участник арт-группы Pussy Riot и издатель "Медиазоны" Петр Верзилов с признаками отравления.

"По просьбе Петра Верзилова из Pussy Riot мы отправим в полночь санитарную авиацию с медицинским оборудованием и специалистами, на борту которой Навального можно будет доставить в Германию", - сказали в организации.

Кинопродюсер и правозащитник Джейк Бизиль, основатель Cinema for Peace Foundation, сообщил немецкому изданию Bild, что находится в контакте с властями. Он надеется, что в ближайшее время удастся получить разрешение на транспортировку Алексея Навального в Германию.

"Если Навального можно будет транспортировать завтра утром, самолет сразу же вылетит в Берлин", - сказал Бизиль. Вместе с политиком сможет полететь его жена, передает РБК.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин готов принять Навального для оказания медицинской помощи.

В сентябре 2018 года Бизиль помог перевезти на лечение в Германию Петра Верзилова. Активист лечился в берлинской клинике Charite. Тогда токсикологическое исследование не выявило вещество, которым могли отравить Верзилова.

11 сентября 2018 года Петр Верзилов попал в реанимацию в Москве. Ему стало плохо после заседания по делу о неповиновении полиции на акции Pussy Riot во время чемпионата мира по футболу. В сознание он пришел через несколько дней, позднее его перевезли на лечение в ФРГ.

20 августа на пути из Томска в Москву оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете и потерял сознание. Лайнер пришлось экстренно посадить в Омске. Навального госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, он находится в коме. Сторонники оппозиционера заявляют, что Навального отравили. Медики также не исключают версию отравления.

Глава штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко сказал, что еще во время визита в этот город в ходе поездки по Сибири оппозиционный лидер замечал за собой слежку. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш говорит, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай - это было единственное, что он пил с утра в аэропорту.

По данным информированного источника "Интерфакса", врачи поставили предварительный диагноз Навальному - отравление неустановленным психодиcлептиком (веществом, способным вызывать галлюцинации).

Юристы ФБК потребовали возбудить уголовное дело по факту посягательства на жизнь общественного деятеля в целях прекращения его политической деятельности либо из мести за такую деятельность (статья 277 УК РФ) и покушения на убийство (статья 30, статья 105 УК РФ).

Семья и врачи Алексея Навального также приняли решение о перевозке его в другую клинику. "Это нужно сделать хотя бы потому, что в Омске, в больнице, где он находится сейчас, просто нет достаточного оборудования для того, чтобы провести все необходимые тесты и процедуры. Кроме того, это нужно сделать в целях безопасности", - сказала Кира Ярмыш.