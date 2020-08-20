Две самых крупных оппозиционных партии Японии - Демократическая партия для народа и Конституционно-демократическая партия - приняли решение в начале сентября слиться в новую партию. Так они рассчитывают совместными усилиями выступить против правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на газету Asahi Shimbun.

Решение было принято в среду. Новая партия должна будет побороться за места с ЛДП на следующих выборах в нижнюю палату японского парламента - палату представителей - после того, как полномочия ее депутатов истекут в октябре этого года.

По данным газеты, желание присоединиться к новой партии изъявили некоторые независимые депутаты. При этом, однако лидер Демократической партии для народа Юитиро Тамаки, у которого есть разногласия по ряду вопросов с Конституционно-демократической партией, в новую партию вступать не будет, а намерен создать собственную.

Согласно планам, вначале обе партии будут распущены, а затем будет сформирована новая оппозиционная сила. Вероятнее всего, новая партия займет более оппортунистскую позицию, нежели демонстрировали ее предшественники, в отношении правительства премьер-министра Японии Синдзо Абэ - лидера ЛДП, считает газета.

Тем не менее, указывает Asahi, по популярности среди населения Японии обе нынешних партии заметно уступают ЛДП.

Газета также подчеркивает, что, исходя из опыта предыдущих выборов в Японии, создаваемой партии потребуются не менее 100 депутатов, уже заседающих в парламенте, чтобы теоретически одержать победу над ЛДП.