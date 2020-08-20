Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии направил в четверг в Генеральную прокуратуру, КГБ, Следственный комитет и МВД республики требование о проведении срочной встречи.

Как говорится в распространенном заявлении КС, оппозиционеры хотят обсудить с правоохранительными органами "требования большинства граждан Республики Беларусь, изложенные в резолюции" совета.

Согласно резолюции, совет настаивает на выполнении трех требований: прекращении политического преследования граждан, освобождении политических заключенных, а также на признании итогов прошедших 9 августа президентских выборов недействительными. Согласно документу, в стране необходимо провести новые выборы "по международным стандартам с новым составом всех комиссий по выборам, включая Центральную комиссию".

Единственным способом преодоления политического кризиса является немедленное начало переговоров и выработка механизмов для восстановления законности и проведения новых выборов, считают в КС. "Уклонение от данных переговоров возлагает на действующую власть ответственность за углубление политического и экономического кризиса в Республике Беларусь", - подчеркивается в резолюции.

В КС отметили, что до назначения новых выборов и выполнения иных требований "белорусский народ продолжит реализовывать свои гражданские права, гарантированные Конституцией, с целью восстановления законности и справедливости:право на труд и право на забастовку, запрет принудительного труда (ст. 41 Конституции); право на мирные акции (ст. 35 Конституции); право на судебную защиту (ст. 60 Конституции); право на свободное выражение мнений и убеждений (ст. 33 Конституции); право на получение полной и достоверной информации (ст. 34 Конституции); право на распоряжение своей собственностью (ст.13 Конституции)".

В заявлении отмечается, что информация о работе КС и принятой в среду резолюции направлена в СМИ и в трудовые коллективы. Также организуется участие членов КС в мероприятиях, проводимых по всей территории Белоруссии, в том числе, в мирных акциях, встречах работников трудовых коллективов, передает "Интерфакс".

Кроме того, принято решение о расширении состава КС для включения в него большего количества профессионалов, готовых работать для разрешения политического кризиса, отмечается в заявлении.

В четверг генпрокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что деятельность Координационного совета оппозиции является антиконституционной и направлена на захват государственной власти. В связи с созданием КС возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии), которая в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

"Создание подобных органов законодательством не предусмотрено. А их деятельность является неконституционной. Понимая незаконность своих действий, ряд граждан заявил о выходе из состава совета и несогласия с целями его деятельности", - заявил Конюк в видеообращении.

В Белоруссии уже более 10 дней продолжаются массовые акции протеста против официальных итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Для подавления уличных выступлений были задействованы подразделения спецназа и внутренних войск. Силовики применили водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Несколько сотен человек пострадали и были госпитализированы. Один человек погиб в ходе протестов (предположительно, его застрелили силовики), еще один скончался после задержания. Также в военном госпитале Минска скончался 43-летний житель Бреста Геннадий Шутов, получивший огнестрельное ранение в голову во время протестов 11 августа.

Около семи тысяч человек, включая случайных прохожих, были схвачены сотрудниками правоохранительных органов и брошены в изоляторы. По пути к месту заключения, а также в самих изоляторах многие мирные граждане подверглись пыткам.

По информации СМИ, около 80 человек, задержанных на акциях протеста, пропали без вести и о них ничего не известно. С 13 августа на белорусских промышленных предприятиях начались мирные протесты, с 17 августа - забастовки. Кроме того, по всей Белоруссии люди начали выстраиваться в цепи солидарности и проводить митинги против насилия и за проведение новых выборов.

19 августа Координационный совет оппозиции сформировал президиум. В него вошли Светлана Алексиевич (нобелевский лауреат по литературе), Лилия Власова (международный медиатор), Сергей Дылевский (представитель стачкома МТЗ), Максим Знак (юрист), Ольга Ковалькова (доверенное лицо Тихановской), Мария Колесникова (координатор штаба Виктора Бабарико), Павел Латушко (экс-директор Купаловского театра и бывший министр культуры).

Ранее в четверг Латушко заявил: "Мы (Координационный совет. - Прим. "Интерфакса") специально даем ознакомиться с резолюцией, чтобы все могли сделать вывод - есть здесь антиконституционные шаги? Есть ли нарушение действующего законодательства Беларуси? Таких антиконституционных шагов нет. Мы просто ретранслируем мнение большинства".

Он подчеркнул, что вся деятельность КС ведется строго в рамках закона, учитывая ее публичность. "И если откровенно говорить, у нас нет механизмов, которые могли бы позволить нам нарушить закон. Если бы создали тайную организацию, разработали схемы, структуры и финансовые потоки... Ничего этого не было, нет и не будет. Таких планов нет, - пояснил Латушко. - Мы нормально хотим диалога, мы белорусы, мы толерантные люди".

Хотя в последние дни силовики ослабили репрессии, а тысячи задержанных были освобождены, Александр Лукашенко не демонстрирует готовности вести переговоры с оппозицией. Он утверждает, что не допустит новых выборов даже под угрозой смерти, а членов Координационного совета оппозиции называет "нацистами" и "черносотенцами", хотя среди них оказались представители культурной и политической элиты (например, экс-министр Павел Латушко).

Член президиума КС и адвокат Максим Знак в четверг подтвердил, что несколько человек покинули совет после угрожающих заявлений Лукашенко и возбуждения уголовного дела. Однако среди них нет ни одного члена президиума.

По словам Максима Знака, обвинения властей, "безусловно, повлияют на готовность людей брать на себя риски участия в совете". "Мы с пониманием относимся к тому, что люди не готовы принимать на себя риски. Однако мы не испытываем недостатка в желающих участвовать в работе совета", - добавил он.