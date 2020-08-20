ВСЕ ФОТО Литовский МИД внес президента Белоруссии Александра Лукашенко в список лиц, которым предлагается запретить въезд в страну

Пресс-служба Президента Республики Беларусь По словам министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичуса, всего в списке 32 фамилии: помимо Лукашенко, это должностные лица из ЦИК, ОМОНа и КГБ

Olaf Kosinsky / commons.wikimedia.org Санкции пока касаются только запрета на въезд в Литву. Глава МВД признал, что это "весьма символичные" ограничения, "потому что самое главное - это европейские санкции". "Но это то, что мы можем сделать на данный момент", - пояснил министр в эфире радиостанции LRT

fotonen / DepositPhotos

Литовский МИД внес президента Белоруссии Александра Лукашенко в список лиц, которым предлагается запретить въезд в страну. По словам министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичуса, всего в списке 32 фамилии: помимо Лукашенко, это должностные лица из ЦИК, ОМОНа и КГБ, сообщает Delfi.

Полный перечень фамилий не обнародован, список передан на утверждение литовскому МВД. "Мы начали процесс и применили национальные санкции против тех, кто совершал насилие, применял чрезмерную силу, против руководителей учреждений, ответственных за эти действия, против тех, кто фальсифицировал выборы", - сказал Линкявичюс.

Санкции пока касаются только запрета на въезд в Литву. Глава МВД признал, что это "весьма символичные" ограничения, "потому что самое главное - это европейские санкции". "Но это то, что мы можем сделать на данный момент", - пояснил министр в эфире радиостанции LRT.

Ранее Сейм Литвы принял резолюцию, которая не признает президентские выборы в Белоруссии, а Александра Лукашенко - ее законным лидером. В документе также содержится призыв к введению индивидуальных санкций против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов и нарушения прав человека, на уровне ЕС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в своем Facebook информацию о подготовке Литвой индивидуальных санкций против Лукашенко и белорусских чиновников, назвала это "железобетонным аргументом, подтверждающим участие Запада во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии".

Главы стран Евросоюза по итогам экстренного саммита 19 августа не признали результаты выборов президента Белоруссии, объявленные Центризбиркомом, а также выразили поддержку протестующим. ЕС намерен в ближайшее время ввести санкции против "значительного числа лиц, ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов".

Евросоюз решил выделить 53 миллиона евро для помощи белорусскому народу. Деньги пойдут на развитие гражданского общества, борьбу с коронавирусом и поддержку пострадавших от репрессий со стороны белорусских властей.