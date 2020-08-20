Сотни митингующих, выступающих против результатов выборов, собрались на площади Независимости перед Домом правительства в белорусской столице, сообщает ТАСС.

По словам корреспондента агентства, участники акции скандировали лозунги в поддержку действий оппозиции. Значительных сил милиции в районе проведения митинга не наблюдалось, хотя впервые за последние дни движение автотранспорта через площадь Независимости на время митинга перекрыли.

В районе площади курсировала автоколонна сторонников президента Александра Лукашенко. На машинах были закреплены красно-зеленые государственные флаги, в то время как оппозиция традиционно приносит красно-белые. Стенд с надписью "За Беларусь" на фоне государственного флага появился также у входа на площадь. Митингующие его не трогали.

Еще одной отличительной чертой митинга в четверг стало то, что его освещало большое количество журналистов из европейских стран.

Tut.by опубликовал видео, на котором тысячи протестующих скандируют "МАЗ" в поддержку бастующих рабочих предприятия, которые столкнулись с давлением со стороны властей.

В четверг также стало известно о задержании милиционерами лидера стачечного комитета МАЗа Евгения Бохвалова. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУВД Минска.

На ряде белорусских предприятий сообщали о бастующих работниках, анонсировалась остановка производств. Однако, по данным премьер-министра республики Романа Головченко, все предприятия реального сектора экономики страны работают в штатном режиме. На Белорусской АЭС бастующих сотрудников нет, все находятся на своих рабочих местах. Забастовки пока не привели к остановке производства. БМЗ временно приостановил работу доменных печей, но потом восстановил ее в штатном режиме.

Как заявили в Белорусском конгрессе демократических профсоюзов, промышленные гиганты страны создают стачкомы, а формирование Национального стачечного комитета может завершиться в ближайшее время. Стачкомы создаются на МАЗе, БелАЗе, МТЗ и БМЗ. По данным стачкома "Беларуськалия", требования забастовщиков поддержали более 4 тыс из 17 тыс сотрудников предприятия. Компания сообщила, что все семь рудников работают штатно. В забастовке Минского тракторного участвует от 300 до 500 человек, им заблокировали пропуска на завод.

В Белоруссии уже более 10 дней продолжаются массовые акции протеста против официальных итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Для подавления уличных выступлений были задействованы подразделения спецназа и внутренних войск. Силовики применили водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Несколько сотен человек пострадали и были госпитализированы. Один человек погиб в ходе протестов (предположительно, его застрелили силовики), еще один скончался после задержания. Также в военном госпитале Минска скончался 43-летний житель Бреста Геннадий Шутов, получивший огнестрельное ранение в голову во время протестов 11 августа.

Около семи тысяч человек, включая случайных прохожих, были схвачены сотрудниками правоохранительных органов и брошены в изоляторы. По пути к месту заключения, а также в самих изоляторах многие мирные граждане подверглись пыткам.

По информации СМИ, около 80 человек, задержанных на акциях протеста, пропали без вести и о них ничего не известно. С 13 августа на белорусских промышленных предприятиях начались мирные протесты, с 17 августа - забастовки. Кроме того, по всей Белоруссии люди начали выстраиваться в цепи солидарности и проводить митинги против насилия и за проведение новых выборов.

19 августа Координационный совет оппозиции сформировал президиум. В него вошли Светлана Алексиевич (нобелевский лауреат по литературе), Лилия Власова (международный медиатор), Сергей Дылевский (представитель стачкома МТЗ), Максим Знак (юрист), Ольга Ковалькова (доверенное лицо Тихановской), Мария Колесникова (координатор штаба Виктора Бабарико), Павел Латушко (экс-директор Купаловского театра и бывший министр культуры).

Координационный совет выдвинул к властям три требования: прекратить политическое преследование граждан, освободить политических заключенных, а также признать итоги прошедших 9 августа президентских выборов недействительными.

Хотя в последние дни силовики ослабили репрессии, а тысячи задержанных были освобождены, Александр Лукашенко не демонстрирует готовности вести переговоры с оппозицией. Он утверждает, что не допустит новых выборов даже под угрозой смерти, а членов Координационного совета оппозиции называет "нацистами" и "черносотенцами", хотя среди них оказались представители культурной и политической элиты (например, экс-министр Павел Латушко).

В четверг генпрокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что деятельность Координационного совета оппозиции является антиконституционной и направлена на захват государственной власти. В связи с созданием КС возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии), которая в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

"Создание подобных органов законодательством не предусмотрено. А их деятельность является неконституционной. Понимая незаконность своих действий, ряд граждан заявил о выходе из состава совета и несогласия с целями его деятельности", - заявил Конюк.