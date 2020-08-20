Вооруженные силы Ирана разработали новую баллистическую ракету, испытания которой транслировала телерадиовещательная корпорация IRIB. Речь идет о баллистической ракете класса "земля - земля", которая получила название "Хадж Касем" в честь убитого в январе в ходе спецоперации США генерала Касема Сулеймани

Стоп-кадр видео websorber Websorber / YouTube Кроме того, была продемонстрирована новая крылатая ракета "Абу Махди", названная в честь командующего иракскими шиитскими формированиями "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса, который погиб вместе с Сулеймани

Стоп-кадр видео websorber Websorber / YouTube

Вооруженные силы Ирана разработали новую баллистическую ракету, испытания которой транслировала телерадиовещательная корпорация IRIB. Речь идет о баллистической ракете класса "земля - земля", которая получила название "Хадж Касем" в честь убитого в январе в ходе спецоперации США генерала Касема Сулеймани.

Кроме того, была продемонстрирована новая крылатая ракета "Абу Махди", названная в честь командующего иракскими шиитскими формированиями "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса, который погиб вместе с Сулеймани. Дальность тактической ракеты "Хадж Касем" достигает 1400 километров, крылатая ракета "Абу Махди" с радиусом действия около тысячи километров рассчитана на морские цели.

Генерал-лейтенант и командующий спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, занимавшийся проведением антиамериканских спецопераций за рубежом, был убит 3 января в аэропорту Багдада авиаударом с американских беспилотников. Также были убиты четверо иранских военных и пятеро представителей армии Ирака, включая заместителя командующего Народными мобилизационными силами Абу Махди аль-Мухандиса (Хашад аш-Шааби).

Согласно полученным перед американской операцией разведданным, Сулеймани занимался подготовкой мощного удара по американским военным подразделениям. Этот удар готовился в отместку за американские удары 29 декабря по позициям "Хизбаллы" (военизированная ливанская исламистская организация) в Ираке. Тогда погибли 28 ополченцев. Американские власти объяснили удары нападениями проиранской группировки на позиции коалиционных сил в Ираке. Перед этим, 28 декабря, один американский служащий погиб при обстреле военной базы недалеко от иракского города Киркук.

Через сутки после американских ударов толпа протестующих в Багдаде пошла на штурм американского посольства. Эти беспорядки, по данным США, были организованы Тегераном.

После убийства Сулеймани Тегеран пообещал Вашингтону жесткий ответ. 8 января Иран нанес удары баллистическими ракетами по американским военным базам в Ираке. Одновременно в Тегеране после взлета был сбит зенитными ракетами российского производства украинский пассажирский лайнер. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Среди них было 11 украинцев (в том числе девять членов экипажа). Большинство погибших - граждане Ирана (82) и Канады (63), остальные были из Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Тегеран сначала заявил, что к авиакатастрофе привели технические неполадки. Позднее иранские военные признали, что сбили лайнер "по ошибке".

В январе президент Ирана Хасан Роухани одобрил законопроект, который признает Пентагон террористической организацией наряду с Центральным командованием ВС США. Кроме того, законопроект предусматривает выделение 200 млн евро на усиление подразделения специального назначения "Аль-Кудс", главой которого был генерал Сулеймани.