Переназначенный глава МИД Белоруссии Владимир Макей обратился с открытым обращением к коллегам по дипломатической службе, призвав к трезвому взгляду на ситуацию в стране и предложив "не вносить раскол в коллектив" в условиях кризиса

Стоп-кадр видео BelarusMFA / YouTube Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко дал ряд поручений по итогам заседания Совета безопасности, в котором приняли участие и руководители регионов. Государственному пограничному комитету поручено усилить охрану границы "в целях недопущения в Беларусь из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков"

Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Переназначенный глава МИД Белоруссии Владимир Макей обратился с открытым обращением к коллегам по дипломатической службе, призвав к трезвому взгляду на ситуацию в стране и предложив "не вносить раскол в коллектив" в условиях кризиса.

"Вы лучше меня знаете, как много практических результатов для нашей страны, людей и конкретного белоруса принесла ваша работа. К сожалению, так получилось, что сегодня наша страна переживает, наверное, самый сложный этап в своей новейшей истории", - заявил Макей, добавив, что его коллеги разделяют общечеловеческие ценности, выступают за единство нации, а также не приемлют радикализм и неоправданное насилие.

"Я еще могу понять, когда раздаются угрозы в адрес государственного служащего, занимающего конкретный пост. Но подленькое, анонимное давление на семью, в том числе на малолетних детей, никак не укладываются в моей голове с понятием "демократия". За эти слезы моего одиннадцатилетнего сына я готов перегрызть горло. Демократией здесь не пахнет. Здесь воняет погромами и расправами", - заявил министр, призвав к трезвому взгляду на ситуацию в стране.

"Часть нашей работы - созидать и достигать согласия. Нести мир, создавать дружбу, условия для взаимной торговли и инвестиций, для гуманитарных и человеческих контактов. Организовывать диалог даже в самых сложных, казалось бы, безвыходных условиях. И на этом пути дипломатам как никому другому приходится сталкиваться с полярными точками зрения и, уважая их, находить консенсус", - добавил он, призвав коллег "не вносить раскол в коллектив, итоги работы которого важны в первую очередь для страны и народа".

"Перемены нужны, этого никто не отрицает. Но не ценой гражданского противостояния или революций. В этом случае жертв и негативных последствий будет в разы больше. Мы уже отброшены на много лет назад в нашем развитии из-за событий последних дней. А ведь наши люди, наша страна этого не заслуживают. Пусть и медленный, но эволюционный процесс в конечном итоге всегда оказывается эффективнее. Мы достойны лучшего, где каждый друг для друга человек, земляк, партнер и целый мир, а не "красный" или "белый". Мы проходим болезненный этап становления независимого государства, созревания гражданского общества", - добавил министр, заявив о необходимости важно отстаивать внешнеполитические интересы страны.

"Поэтому без эмоций ответьте себе на вопрос: я все еще могу принести пользу стране на своем участке работы? Я на этот вопрос себе ответил, ибо не хочу потерять свою страну. Если у вас ответ положительный, отбросьте сомнения и давайте продолжать ответственно делать свое дело! Возможно, именно к этому моменту истории вас готовила судьба!" - заключил он.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко дал ряд поручений по итогам заседания Совета безопасности, в котором приняли участие и руководители регионов. Государственному пограничному комитету поручено усилить охрану границы "в целях недопущения в Беларусь из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков". Министерству обороны рекомендовано уделить особое внимание передвижению войск НАТО на территорию Польши и Литвы, а Министерству внутренних дел поручено не допускать беспорядков в стране, и особенно в Минске, поскольку подавляющее большинство белорусов привыкли жить в спокойной стране. "И мы эту спокойную страну должны им вернуть", - заявил Лукашенко.

Он также потребовал защитить рабочие коллективы от "шельмования" и угроз. "Если кто-то в средствах массовой информации - ОНТ, БТ, еще где-то - хотят побастовать, выйти и потом опять вернуться, такого шанса у них быть не должно. Ушли - уходите", - добавил президент. Комитету государственной безопасности поручено выявлять и пресекать действия организаторов уличных беспорядков, а также вскрывать каналы их финансирования.

Также Лукашенко поручил довести до руководителей западных государств официальную информацию о ситуации в стране и "разъяснять", что программа оппозиции ведет к уничтожению Белоруссии как суверенного и независимого государства, а также к столкновению с РФ. Правительству страны он поручил обеспечить бесперебойное функционирование предприятий, а также оказать поддержку руководителям предприятий в организации производственного процесса.