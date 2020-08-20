Германия готова обеспечить лечение российского политика и оппозиционера Алексея Навального в одной из своих больниц, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. "Я надеюсь, что он быстро поправится, и, если попросят, мы предоставим ему медицинскую помощь, в том числе и в немецких больницах. Но запрос должен исходить оттуда", - цитирует "Немецкая волна" ( DW) слова главы германского правительства на пресс-конференции на юге Франции после встречи с президентом Эмманюэлем Макроном.

Макрон выразил обеспокоенность в связи с госпитализацией Навального и подтвердил готовность оказать поддержку ему и его семье.

"По поводу Навального: мы обеспокоены и огорчены ситуацией, в которой он оказался… Информация, которой мы располагаем на данный момент, вызывает крайнюю обеспокоенность, мы продолжим очень пристально следить за ситуацией", - сказал президент Франции, добавив, что обсудил ситуацию с Меркель. Он тоже выразил готовность оказать всю необходимую поддержку "по части медицины, убежища и защиты".

И Меркель, и Макрон подчеркнули, что требуют проведения расследования обстоятельств заболевания Навального.

Официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик также выразил обеспокоенность внезапной болезнью Алексея Навального и пожелал ему скорейшего выздоровления. "Любые утверждения о подозрении на отравление должны быть полностью расследованы", - отметил он.

Ранее в четверг соратники Навального не исключали возможности отправки его за границу для лечения. Кремль выразил готовность оказать помощь в этом. "Просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе", - сказала врач Навального Анастасия Васильева, возглавляющая профсоюз "Альянс врачей".