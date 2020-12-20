В воскресенье белорусская оппозиция проводит в Минске массовое мероприятие - "Марш народного трибунала".

По данным незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна", число задержанных на несанкционированных акциях протеста в республике в воскресенье составило 19 человек. Список центра продолжает дополняться, сказали правозащитники. Больше всего задержанных в Минске. Кроме того, известно о задержаниях в Гродно, Борисове и Солигорске.

По данным издания Onliner, силовики задержали нескольких человек в районе станций метро "Грушевка" и "Спортивная", а также на улице Притыцкого. Протестующие смогли сформировать колонны в микрорайонах Каменная горка, Сухарево, Уручье, Лошица и ряде других.

Колонны демонстрантов насчитывали в основном по несколько десятков человек, в некоторых районах число их участников достигало нескольких сотен. Сотрудники правоохранительных органов препятствовали движению протестующих, разгоняя колонны и задерживая манифестантов.

"Несколько человек" задержали за участие в несанкционированных акциях протеста в Минске, сообщила корреспонденту "Интерфакса" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич. Более подробную информацию о несанкционированной акции и количестве задержанных она пообещала сообщить вечером.

Ганусевич отметила, что столичная милиция призывает граждан и гостей столицы "не поддаваться на провокации в различных соцсетях и мессенджерах, где активно размещаются призывы к участию в несанкционированных мероприятиях". "Обращаем внимание, что пресечение общественных беспорядков - это не право, а обязанность сотрудников органов внутренних дел", - сказала Ганусевич.

В районе рабочей резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко, расположенной на проспекте Победителей, стянуто большое количество милицейской спецтехники. С самого утра в районе стелы "Минск - город герой" наблюдается значительное милицейское усиление, передает РИА "Новости".

По данным корреспондента ТАСС, здесь дежурят сотрудники ГАИ и бойцы внутренних войск, припаркованы десятки автозаков, автомобилей с колючей проволокой, бронетранспортеры с комплексом "Рубеж", микроавтобусы для перевозки силовиков.

Возле стелы также наблюдается больше количестве силовиков и техники, а с обратной стороны расположенного рядом музея истории Великой Отечественной войны замечены военные грузовики и машины с колючей проволокой.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов как сфальсифицированные.

На Грушевке начались задержания. На видео момент задержания парня. По словам очевидцев, задержаны примерно 6 человек - как парни так и девушки pic.twitter.com/8G2cYLlWAm— Onliner (@OnlinerBY) December 20, 2020

В районе Золотой Горки случился разгон. По словам читателей, колонну примерно из пятидесяти человек разогнали силовики, которые выскочили из микроавтобусов. Как минимум несколько человек были задержаны.



Один из сотрудников милиции повалил на землю женщину и упал сам pic.twitter.com/NE2l73XzGa— Onliner (@OnlinerBY) December 20, 2020