Спасатели МЧС Нагорного Карабаха обнаружили и вынесли тела 22 военнослужащих Армении из районов, где проходили боевые действия, передает ТАСС.

В сообщении пресс-служба МЧС Нагорного Карабаха говорится, что проводившие поисковые работы спасатели вынесли тела военнослужащих из Джебраила, Горадиза и Ишханадзора - бывших районов боевых действий - и приступили к идентификации.

9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Согласно этому документу, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, ряд районов переходит под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.

Сейчас они наблюдают за происходящим, фиксируют нарушения, а также иногда вмешиваются, чтобы предотвратить кровопролитие.