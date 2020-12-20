ВСЕ ФОТО Белый дом подготовил заявление с официальными обвинениями России в недавних кибератаках на американские учреждения, однако получил указание воздержаться от его публикации

Фото: sandwich / flickr.com Дональд Трамп

Фото: The White House / flickr.com Ранее американские СМИ сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США, министерству внутренней безопасности и Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA) Минторга США

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Белый дом подготовил заявление с официальными обвинениями России в недавних кибератаках на американские учреждения, однако получил указание воздержаться от его публикации, сообщило Associated Press (AP) со ссылкой на информированного источника.

"Чиновники в Белом доме были готовы выступить с заявлением, в котором обвиняли Россию в том, что она является "главным действующим лицом" в хакерской атаке, еще в пятницу днем, но в последнюю минуту им было дано указание остановить публикацию", - говорится в сообщении.

Действующий президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что СМИ преувеличили масштабы произошедшего. "Кибератака выглядит масштабнее в изложении фейковых СМИ, нежели в реальности. Я был подробно проинформирован о случившемся. Все под контролем", - написал он в своем твиттере.

Кроме того, Трамп не исключил, что атаку могла провести совсем не Россия. "Когда что-то происходит, СМИ хором начинают говорить о российском следе. Это их приоритет, так как прежде всего по финансовым причинам они до смерти боятся обсуждать вариант, согласно которому за всем этим стоит Китай. А ведь такое возможно", - добавил президент.

В своем сообщении Трамп отметил аккаунты в Twitter директора Национальной разведки США Джона Рэтклиффа и госсекретаря Майкла Помпео. Руководитель внешнеполитического ведомства США в пятницу в интервью американскому журналисту Марку Левину также прокомментировал сообщения об этих кибератаках.

По его версии, к произошедшему причастна Россия. "Думаю, в данном случае мы можем сказать вполне определенно, что эту деятельность осуществляли россияне", - поделился мнением Помпео. Текст интервью распространила пресс-служба Госдепартамента.

По данным ТАСС и "Интерфакса", ранее американские СМИ сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США, министерству внутренней безопасности и Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA) Минторга США.

Согласно их данным, группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, получила доступ к системам ведомств и похитила данные.

По утверждению газеты The Washington Post, за кибератаками стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, работающая на российскую внешнюю разведку.

Позднее стало известно, что кибератака была нацелена на IT-компанию SolarWinds из Остина (штат Техас). Хакеры использовали для своих целей обновления, выпущенные компанией в период с марта по июнь этого года для ее программного обеспечения Orion.

Согласно сообщению на сайте SolarWinds, клиентами компании (кроме вышеперечисленных ведомств) также являются подразделения вооруженных сил, министерства юстиции и государственного департамента, Агентства национальной безопасности, почтовой службы и 425 компаний из американского списка Fortune 500.

Среди взломанных структур также были подразделения министерства обороны.

Агентство Bloomberg сообщило в ночь на воскресенье, что не менее 18 тысяч клиентов SolarWinds получили вредоносное обновление, но число тех, кто был фактически взломан, скорее всего, будет гораздо меньше.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг в понедельник обвинения в причастности Москвы к подобным компьютерным атакам и призвал американские власти прекратить "голословно обвинять русских". Он напомнил, что глава российского государства Владимир Путин предлагал американской стороне заключить соглашение о партнерстве в области информационной безопасности.

По мнению Пескова, "это позволило бы двум странам сотрудничать и противодействовать каким-либо киберпреступлениям, попыткам кибершпионажа и так далее".