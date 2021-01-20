Генпрокуратура непризнанной республики Абхазия заявила, что не может выдать России двух своих граждан, арестованных заочно за убийство в 2009 году в Москве "крестного отца русской мафии" Вячеслава Иванькова по кличке Япончик

Пресс-службы Генеральной прокуратуры РА

Генпрокуратура непризнанной республики Абхазия заявила, что не может выдать России двух своих граждан, арестованных заочно за убийство в 2009 году в Москве "крестного отца русской мафии" Вячеслава Иванькова по кличке Япончик, сообщает в среду пресс-служба надзорного ведомства.

Генпрокуратура уточнила, что она "проводит следственные и процессуальные действия" по запросу Генпрокуратуры РФ о правовой помощи по уголовному делу об убийстве Япончика. Однако в рамках данного запроса абхазские правоохранительные органы не будут задерживать и выдавать подозреваемых Астамура Бутбу и Нугзара Папаву России, так как Конституция республики и уголовно-процессуальное законодательство запрещает выдачу граждан страны другому государству для уголовного преследования, пояснили в ведомстве.

В абхазском Генпрокуратуре добавили, что в соответствии с УПК Абхазии и межгосударственным договором, подписанным с РФ, "возможно привлечь указанных лиц к уголовной ответственности в случае поступления из компетентных органов Российской Федерации соответствующих материалов уголовного дела".

Как сообщала ранее пресс-служба Следственного комитета РФ, "главным управлением по расследованию особо важных дел СК России при содействии управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве установлены лица, являющиеся исполнителями убийства Вячеслава Иванькова".

"Это Астамур Бутба и Нугзар Папава, имеющие двойное гражданство - России и Республики Абхазия", - указывали в СК России.

После совершения убийства Бутба и Папава уехали из России в Абхазию. Им заочно предъявлены обвинения в совершении убийства в составе организованной группы и незаконном хранении оружия, они объявлены в международный розыск, передает "Интерфакс". На основании ходатайства следователя Бутба и Папава заочно арестованы судом. "В настоящее время при содействии компетентных органов прорабатывается вопрос об их экстрадиции на территорию России", - сообщили в СК.

По версии следствия, именно Бутба в июле 2009 года выстрелил из снайперской винтовки в Япончика, когда тот выходил из ресторана в Москве. По информации СКР, сообщник Бутбы Папава в этот момент также находился на месте происшествия, "он прикрывал отход киллера и был готов в любой момент начать стрельбу в преследователей из автомата Калашникова".

Иваньков был тяжело ранен 28 июля 2009 года у ресторана на Хорошевском шоссе и скончался от полученных ранений 9 октября того же года. Убийство связывали с криминальной войной нескольких преступных кланов, возглавляемых ворами в законе.