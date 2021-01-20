В центре испанской столицы, на улице Толедо, около 14:50 произошел сильный взрыв. Квартал оцепила полиция
Emergencias Madrid / Twitter
В центре испанской столицы, на улице Толедо, около 14:50 произошел сильный взрыв. Квартал оцепила полиция Одной из наиболее вероятных причин которого власти называют утечку газа
 
 
 
В центре испанской столицы, на улице Толедо, около 14:50 произошел сильный взрыв. Квартал оцепила полиция
Emergencias Madrid / Twitter
 
 
 
Одной из наиболее вероятных причин которого власти называют утечку газа
Emergencias Madrid / Twitter

В центре испанской столицы, на улице Толедо, около 14:50 произошел сильный взрыв. Квартал оцепила полиция, сообщает El Pais. По предварительной информации, рядом находится дом престарелых и школа.

При взрыве пострадали шесть человек, один из них находится в тяжелом состоянии. По данным El Mundo, причиной произошедшего мог стать взрыв газа. Вероятно, это произошло во время проверки газового оборудования, передает "Интерфакс".

TeleMadrid сообщает, что взрыв произошел в здании, которое принадлежит Мадридской архиепископии. Взрывом практически полностью разрушило пять этажей восьмиэтажного здания. Обломками постройки повреждены автомобили.

На место происшествия прибыли девять пожарных расчетов и одиннадцать машин скорой помощи. Из близлежащих домов эвакуируют людей.

Погибли, по меньшей мере, два человека, в том числе женщина, сказал мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда.

La Vanguardia пишет, что взрыв произошел в здании, где находятся офисы и конференц-залы. Оно расположено рядом со школой и примыкает к дому престарелых. В момент взрыва учеников на школьном дворе не было и они не пострадали.

В посольстве России в Испании сообщили, что информации о пострадавших россиянах нет. "Посольство следит за ситуацией вокруг взрыва в центре Мадрида, одной из наиболее вероятных причин которого власти называют утечку газа. <...> Поддерживаем оперативную связь с экстренными службами города", - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter, которое приводит РБК.