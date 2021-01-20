В центре испанской столицы, на улице Толедо, около 14:50 произошел сильный взрыв. Квартал оцепила полиция

Emergencias Madrid / Twitter Одной из наиболее вероятных причин которого власти называют утечку газа

Emergencias Madrid / Twitter

В центре испанской столицы, на улице Толедо, около 14:50 произошел сильный взрыв. Квартал оцепила полиция, сообщает El Pais. По предварительной информации, рядом находится дом престарелых и школа.

При взрыве пострадали шесть человек, один из них находится в тяжелом состоянии. По данным El Mundo, причиной произошедшего мог стать взрыв газа. Вероятно, это произошло во время проверки газового оборудования, передает "Интерфакс".

TeleMadrid сообщает, что взрыв произошел в здании, которое принадлежит Мадридской архиепископии. Взрывом практически полностью разрушило пять этажей восьмиэтажного здания. Обломками постройки повреждены автомобили.

На место происшествия прибыли девять пожарных расчетов и одиннадцать машин скорой помощи. Из близлежащих домов эвакуируют людей.

Una fuerte explosión ha volado por los aires un edificio de la calle Toledo, en el centro de Madrid. El inmueble, situado junto a una residencia, es propiedad de la parroquia de La Paloma https://t.co/qQj4QVET6f pic.twitter.com/L9DA6ssx2Y — EL PAÍS (@el_pais) January 20, 2021

Погибли, по меньшей мере, два человека, в том числе женщина, сказал мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда.

La Vanguardia пишет, что взрыв произошел в здании, где находятся офисы и конференц-залы. Оно расположено рядом со школой и примыкает к дому престарелых. В момент взрыва учеников на школьном дворе не было и они не пострадали.

más imágenes desde el edificio de al lado de la explosión en puerta de toledo, madrid pic.twitter.com/D1bJvI0iHx — césarr,,❃ (@valleejooo_) January 20, 2021

В посольстве России в Испании сообщили, что информации о пострадавших россиянах нет. "Посольство следит за ситуацией вокруг взрыва в центре Мадрида, одной из наиболее вероятных причин которого власти называют утечку газа. <...> Поддерживаем оперативную связь с экстренными службами города", - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter, которое приводит РБК.

Acaba de haber una explosión terrible en la Calle Toledo. pic.twitter.com/CggzntAmtQ — Leire Ariz Sarasketa (@leireariz) January 20, 2021