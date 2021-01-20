Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что Россия создает для США целый ряд вызовов на разных направлениях, в связи с чем США готовы в случае необходимости ужесточить санкции против России

NBC News / youtube.com Кандидат на пост госсекретаря США осудил попытки приглушить голос Навального - "голос миллионов россиян"

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Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что Россия создает для США целый ряд вызовов на разных направлениях, в связи с чем США готовы в случае необходимости ужесточить санкции против России и добиться остановки строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом Блинкен заявил во время выступления в Сенате, где рассматривалась его кандидатура.

По словам Блинкена, вопрос отношений с Россией имеет высокий приоритет в повестке новой администрации. Она намерена рассмотреть вопрос ужесточения санкций против России, "враждебные действия" которой не должны оставаться без последствий. Он напомнил, что для противостояния России у Вашингтона есть "инструменты, подготовленные Конгрессом", такие, как закон CAATSA и "акт Магнитского", и отметил, что избранный президент США Джо Байден ранее говорил о санкциях в связи с предполагаемым иностранным вмешательством в ход американских выборов.

Блинкен также заявил, что новая администрация будет делать все возможное, чтобы остановить строительство газопровода "Северный поток - 2", и намерена пытаться убедить в этом партнеров в Евросоюзе. Он допустил, что европейские партнеры США могут и не согласиться остановить строительство, и в этом случае против них будут применены соответствующие санкции.

Он также затронул тему, связанную с недавним арестом Алексея Навального, осудив попытки российских властей "приглушить голос" политика. "Удивительно, насколько Владимир Путин, судя по всему, боится одного человека. Я думаю, это говорит о многом. Я думаю, господин Навальный - голос миллионов россиян. Их голос должен быть слышен в России. Мы решительно осуждаем попытки приглушить этот голос, заставив замолчать Навального. Мы уже говорили об этом и продолжим это делать", - заявил Блинкен.

При этом он уточнил, что администрация Байдена намерена добиваться продления срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, известного как СНВ-3.

"Мы займемся этим вопросом практически сразу же после того, как Джозеф Байден займет пост президента, поскольку срок действия договора истекает примерно через 16 дней. Могу заверить, что мы очень быстро приступим к обсуждению этого вопроса и могу лишь сказать, что на данный момент мы будем добиваться продления срока действия договора", - заявил Блинкен, не уточнив, на какой срок Байден хотел бы продлить договор. Одновременно с этим он заверил, что США не согласятся на какие-либо ограничения в отношении своей системы противоракетной обороны в ходе переговоров с Россией.

Блинкен также высказал ряд других соображений по вопросам внешней политики США. Так, он считает неприемлемой покупку Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 и убежден в необходимости рассмотреть целесообразность дополнительных санкций против Анкары. "Я думаю, нам надо взглянуть на то, какое влияние оказали существующие санкции, и определить, нужно ли делать что-то дополнительно", - добавил он. По словам Блинкена, Турция в некоторых случаях действует не как союзник США.

Блинкен согласен с оценкой действующего госсекретаря Майкла Помпео, характеризовавшего ранее действия Китая в отношении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе как "геноцид" и "преступления против человечности". Кроме того, он полагает, что политика администрации Дональда Трампа в отношении Венесуэлы не дала результатов, США следует укрепить взаимодействие с союзниками в этом вопросе, а также изучить вопрос о новых санкциях в отношении Венесуэлы. "Нам необходима такая политика, которая позволила бы восстановить демократию в Венесуэле, начиная со свободных и справедливых выборов", - подчеркнул он. -

Также администрация Байдена намерена провести переоценку всего существующего подхода к политике в отношении КНДР и выявить варианты действий, которые могут быть эффективны для усиления давления на Северную Корею, чтобы она села за стол переговоров. Также США должны рассмотреть вопрос вхождения в НАТО таких стран, как Грузия, и оказывать помощь Украине как из-за ее взаимоотношений с Россией, так и в борьбе с коррупцией и укреплении государственных органов управления. "Россия доказала свою агрессивность в отношении стран, в действительности не входящих в НАТО и не находящихся под этим зонтиком", - заявил Блинкен. По его словам, на первом этапе конфликта на Украине Россия "сумела весьма эффективно использовать информацию как оружие".

"Я разделяю мнение о необходимости помощи Украине, в первую очередь для того, чтобы противостоять агрессии со стороны России в том, что касается попытки аннексии Крыма и, конечно же, ситуации в Донбассе, на востоке Украины. Я поддерживал инициативу об оказании помощи поставками оружия, но следует учитывать и то, что, в то время как Россия является внешним врагом, внутренними врагами являются коррупция, отсутствие четко функционирующих органов, способных эффективно управлять страной", - заявил Блинкен.