Теперь в работающих магазинах, общественном транспорте, домах престарелых необходимо носить только медицинские маски или респираторы класса FFP2 или K95/N95

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В Германии до 14 февраля продлили жесткие ограничения по коронавирусу и ужесточили масочный режим. Теперь в работающих магазинах, общественном транспорте, домах престарелых необходимо носить только медицинские маски или респираторы класса FFP2 или K95/N95. Раньше органы дыхания разрешалось закрывать тканевыми масками, шарфом или платком.

Решение продлить локдаун было принято на видеоконференции канцлера ФРГАнгелы Меркель с главами правительств федеральных земель. Обсуждение состоялось почти на неделю раньше запланированной даты в свете распространения новых штаммов коронавируса, сообщает DW.

Меркель отметила, что ежедневные данные по заболеваемости вселяют надежду и воодушевляют, так как число новых случаев заражения в стране медленно, но снижается. Также, по словам канцлера, меньше пациентов находятся на лечении в палатах интенсивной терапии. По мнению Меркель, это говорит о том, что введенные ограничения работают, однако необходимы новые меры, чтобы сдержать мутировавший вирус.

"До сих пор собранные эпидемиологические данные говорили, что этот вирус гораздо более заразен", - напомнила канцлер. Она также указала на "серьезные данные", свидетельствующие, что новый штамм быстрее распространяется среди детей и подростков, передает РИА "Новости".

В связи с этим решено продлить дистанционное обучение школьников. Также остаются закрытыми детские сады, магазины, за исключением продовольственных и аптек, парикмахерские, салоны красоты, спортзалы, кинотеатры, музеи и театры. Работодателям предписано изыскать возможности для расширения дистанционной работы.

Личные контакты предписано свести к минимуму. Сохраняется запрет на общественных собрания и встречи более чем двух семей. Возможны встречи только с одним человеком, не проживающим в том же домохозяйстве.

Жесткий локдаун действует в Германии с 16 декабря 2020 года. С 5 января в округах, где на протяжении семи дней выявляют более 200 новых случаев инфицирования на 100 тысяч человек, перемещения граждан без уважительных причин ограничиваются радиусом 15 километров от места жительства. С помощью ограничений власти хотят стабилизировать рост заболеваемости на уровне 50 новых случаев заражения на 100 тысяч человек в неделю.