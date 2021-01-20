Демократ Джо Байден принял присягу в Вашингтоне, перед зданием Капитолия и стал 46-м президентом США, сообщает CNN. Он принял присягу на Библии, которая принадлежала его семье 127 лет.

"Я, Джозеф Робинетт Байден - младший, торжественно клянусь, что буду честно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и, прикладывая все свои силы, охранять, защищать и поддерживать Конституцию Соединенных Штатов. И да поможет мне Бог", - произнес Байден традиционную формулу присяги, положив левую руку на Библию, которую держала перед ним супруга Джилл Байден.

Стоявший перед ним и принимавший присягу председатель Верховного суда США Джон Робертс поздравил нового главу государства, передает ТАСС.

Перед этим присягу приняла 56-летняя вице-президент Камала Харрис. Между двумя этими церемониями у Капитолия выступила певица Дженнифер Лопес.

Как отмечают журналисты, впервые за три десятка лет инаугурация президента проходит при ясной погоде. При этом в столице холодно и ветрено.

Байден в инаугурационной речи заявил, что демократия одержала верх, настал день истории, надежды и обновления. По мнению президента, США рискуют погрузиться в хаос, если не преодолеют раскол в обществе. Причины раскола американского общества сильны, но не новы, нужно стремиться к равенству и единству, заявил Байден.

Он призвал тех граждан США, которые не поддержали его на выборах, дать ему шанс и заверил, что будет работать на благо всех американцев. По его словам, Америка с честью вышла из последних выпавших на ее долю испытаний, стала сильнее, восстановит свои зарубежные альянсы. США намерены возобновить активное взаимодействие с остальным миром для преодоления вызовов, отметил новый президент.

Бывший президент Дональд Трамп на инаугурацию преемника не пришел. Он не признает поражение на выборах, считает, что победу у него "украли", но после штурма Капитолия его сторонниками 6 января он пообещал обеспечить мирную передачу власти.

В последний раз уходящий президент пропустил инаугурацию в 1869 году, сообщает "Интерфакс".

При этом Дональд Трамп решил соблюсти другую традицию и оставил Байдену в Овальном кабинете Белого дома напутственное письмо. Прощаясь со сторонниками на авиабазе Эндрюс ранее в среду, он пожелал новой администрации успехов.

На инаугурацию пришли бывший вице-президент из администрации Трампа Майкл Пенс, а также три бывших президента: Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш. Экс-президент Джимми Картер, которому исполнилось 96 лет, на инаугурацию не приехал по состоянию здоровья.

Сразу после присяги Байдена над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий.

Церемония инаугурации проходит в усеченном формате и при соблюдении норм социального дистанцирования в связи с распространением в стране нового коронавируса. Кроме того, ее организаторы отказались от торжественного парада по случаю вступления в должность очередного главы государства. В этот день присутствовать непосредственно на Капитолийском холме разрешено лишь законодателям, каждый из которых мог пригласить одного гостя.

В столице приняты беспрецедентные меры безопасности, что вызвано опасением возможных беспорядков, которые могут устроить сторонники уходящего президента Трампа. В Вашингтон стянуты больше 20 тысяч военнослужащих Национальной гвардии.

Эту ситуацию прокомментировала уполномоченный по правам человека в РФ, генерал-майор МВД в отставке Татьяна Москалькова. Она считает, что в рамках инаугурации Байдена фактически отменена первая поправка к Конституции США, гарантирующая право граждан на мирные собрания. Чиновница обратила внимание на то, что "квартал вокруг Белого дома напоминает то ли концлагерь, то ли военную базу в Ираке: колючая проволока, спирали Бруно, бетонные блоки и почти 27 тыс. национальных гвардейцев".