ВСЕ ФОТО Лукашенко заявил, что его арестованный конкурент Бабарико "зарыдал" и начал давать показания по делу Белгазпромбанка

Пресс-служба Президента Республики Беларусь Виктор Бабарико

Виктор Бабарико / Youtube.com Бывший глава Белгазпромбанка и незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико, находящийся в СИЗО, начал давать показания, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко

Homoatrox / wikipedia.org

Бывший глава Белгазпромбанка и незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико, находящийся в СИЗО, начал давать показания, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Его заявление показали в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", передает Naviny.by.

"Все эти сидельцы, а их там уже под 30 человек... Все дают показания, и этот уже зарыдал. Когда не зарегистрировали, зарыдал и начал показания давать. Поэтому узниками совести они не будут", - заявил президент, не называя Бабарико по имени.

Он добавил, что в деле Бабарико нет никакого политического заказа, и распорядился пригласить в Белоруссию специалистов Интерпола, США, Польши и России, чтобы информировать их о ходе расследования. По его поручению следователи КГБ и прокуратура подготовят все необходимые материалы для иностранных специалистов. "И мы им покажем эти документы", - сказал Лукашенко.

Претендента на пост президента Белорусии Виктора Бабарико обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса страны: отмывание денег (ч. 2 ст. 235), уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2, ст. 243) и дача взятки повторно либо в крупном размере (ч. 2 ст. 431). Сын претендента и руководитель его избирательного штаба Эдуард Бабарико обвиняется по части 2 статьи 243 УК Белоруссии (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

В соответствии с Уголовным кодексом, по части 2 статьи 235 в Белоруссии предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности; по части 2 статьи 243 - штраф или лишение права занимать определенные должности, или заниматься определенной деятельностью, или арест со штрафом, или ограничение свободы на срок до трех лет со штрафом, или лишение свободы на тот же срок со штрафом; по части 2 статьи 431 - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до семи лет.

30 июня суд Центрального района Минска рассмотрел и отклонил жалобу Бабарико на заключение под стражу. Защита сообщала о намерении обжаловать это решение в Минском городском суде.

Бабарико и его сын Эдуард были задержаны 18 июня. В Комитете госконтроля Белоруссии заявили, что претендент в президенты "являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности". После задержания вопреки процедуре к Бабарико и его сыну не были допущены адвокаты.

19 июня генпрокурор Александр Конюк заявил, что фигуранты дела "Белгазпромбанка" "создали угрозу интересам национальной безопасности страны как в финансовой, так и иных сферах". В тот же день белорусские правозащитники признали Бабарико политическим заключенным. С требованием выпустить Бабарико выступил Европейский союз. Бабарико был одним из кандидатов на пост президента страны, выборы которого пройдут в августе, но не был зарегистрирован избиркомом. Отстранение от выборов Бабарико и другого кандидата Валерия Цепкало вызвало в стране массовые стихийные акции протеста.