Чрезвычайный саммит Евросоюза, который должен создать антикризисный фонд для восстановления экономики стран после пандемии коронавируса, длится уже четыре дня из-за сохраняющихся разногласий по вопросу пакета помощи.

Переговоры изначально предполагалось завершить в понедельник, 20 июля, в 14 часов. Но встреча лидеров Евросоюза продолжится и вечером. Таким образом, нынешний саммит рискует выйти в лидеры по продолжительности дискуссий (ранее самым длительным был саммит глав государств и правительств ЕС в Ницце в декабре 2000 года, растянувшийся на 5 дней).

Накануне обсуждение в Брюсселе затянулось до поздней ночи. Австрия, Дания, Нидерланды, Швеция и Финляндия выступили против планов Брюсселя выделить наиболее пострадавшим от пандемии странам 500 млрд евро из пакета объемом 750 млрд на основе безвозмездной субсидии, сообщает Deutsche Welle. Подобная позиция вызвала открытое недовольство президента Франции Эмманюэля Макрона, назвавшего такие действия "эгоистичными".

Макрон в понедельник рано утром бил кулаками по столу и грозил, что Франция скорее покинет переговоры, чем подпишет "плохое соглашение". Накануне он набросился с критикой на канцлера Австрии Себастьяна Курца, который покинул аудиторию, где шли переговоры, чтобы ответить на телефонный звонок. "Вы видите? Ему все равно. Он не слушает остальных, это плохое отношение", - сказал Макрон. "Он только пытается угодить прессе", - добавил президент Франции.

Изначально Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель предлагали выделить в виде субсидий 500 млрд евро. Ближе к вечеру Макрон вспылил и по отношению к премьеру Нидерландов Марку Рютте, заявив, что Нидерланды после Brexit заняли место Великобритании, которой на саммитах ЕС был свойственен обструкционизм.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также обвинил Рютте в личной неприязни и попытке увязать финансовую помощь с политическими вопросами. Нидерланды - одна из стран, которая была недовольна распределением субсидий и займов в фонде и настаивала на том, чтобы доля субсидий в пакете помощи была меньше. "Виноват голландец... Я не знаю, почему он нас не любит", - сказал Орбан. Со своей стороны его поддержал болгарский лидер Бойко Борисов заявив, что Рютте ведет себя "как полицейский Европы".

Также позицию Рютте раскритиковал и итальянский премьер-министр Джузеппе Конте. По его словам, Рютте хочет выглядеть героем в своей стране, а проблемы партнеров по ЕС ему безразличны. "Вы можете стать героем для своей страны на несколько дней. Но через несколько недель вы понесете ответственность за то, что блокировали эффективный европейский ответ на COVID-19", - сказал он. Конте также добавил, что Европу "шантажируют прижимистые".

Поддерживают Нидерланды также Швеция, Дания и Австрия. К их позиции на саммите присоединилась и Финляндия, напоминает "Интерфакс". Группа этих стран заявила, что они согласны, чтобы субсидиями было выделено не более 375 млдр евро. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало ранее, что в ночь на понедельник эти страны согласились с суммой 390 млрд евро. Испания и Италия, которые серьезно пострадали от последствий коронавируса, требуют, чтобы субсидии были не ниже 400 млрд евро.

В свою очередь, председатель Европейского совета Шарль Мишель предложил снизить долю безвозмездных субсидий до 400 млрд евро.

Перед началом четвертого дня саммита премьер Нидерландов Марк Рютте заявил о некотором прогрессе в переговорах. По его словам, глава Евросовета работает над новым предложением касательно борьбы с экономическими последствиями пандемии.

Еще одним препятствием для достижения единого мнения остается позиция Венгрии и Польши, не согласных увязать выплаты с соблюдением стандартов правового государства.

Кроме того, участники саммита обсуждают бюджет ЕС на 2021-2027 годы. Он составит 1,074 трлн евро, что на 13 млрд меньше, чем глава Евросовета предлагал до встречи ЕС на высшем уровне в феврале. Еврокомиссия в своем майском предложении предусматривала объем бюджета в 1,1 трлн евро.

Комментируя ситуацию, сложившуюся на саммите ЕС, директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов заявил, что страны Евросоюза, вероятнее всего, достигнут какого-то решения вечером в понедельник или во вторник. "Саммит может затягиваться, саммит может прерваться без результата и возобновиться когда-то еще. Я бы не торопился с заявлениями об окончательном расколе (ЕС), потому что как раз то, что они так долго сидят, свидетельствует о том, что они считают критически важным договориться. Собственно так оно и есть", - сказал Лукьянов РИА "Новости".

По его словам, вопрос заключается не в том, кому и сколько денег дадут на преодоление последствий пандемии коронавируса, а речь идет о базовых основах, о принципах распределения денег, соотношения полномочий и сил внутри Евросоюза.

"Вопрос крайне важный и принципиальный. Поэтому они и уперлись. Не знаю, мне кажется, раз они так сидят плотно, то все-таки как-то дожмут до какого-то решения. Ну сегодня, наверное, или завтра", - добавил эксперт. Он отметил, что возобновление саммита еще не означает конца переговоров в ЕС.