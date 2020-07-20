Государственный департамент США в понедельник внес руководителя Чечни Рамзана Кадырова в черный список в связи с его причастностью к серьезному нарушению прав человека. Кроме того, эта мера американского внешнеполитического ведомства применена в отношении его супруги Медни Кадыровой, а также его дочерей Айшат и Хадижат (Карины) Кадыровых.

"Госдепартамент располагает большим количеством достоверной информации о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные серьезные нарушения прав человека, в том числе пытки и внесудебные убийства", - отмечается в заявлении госдепартамента, распространенном от имени госсекретаря Майкла Помпео. В заявлении говорится, что эти преступления совершены более десяти лет назад.

"Мы уже вводили экономические санкции в отношении Кадырова и некоторых его коллег. В 2018 году США и 15 других стран предприняли чрезвычайный шаг, применив Московский механизм ОБСЕ для создания изыскательской миссии по сообщениям о насилии в отношении представителей ЛГБТ-сообщества, правозащитников, сотрудников независимых СМИ и других граждан, выражавших несогласие с Кадыровым", - говорится в заявлении.

"Докладчик Московского механизма выяснил, что "в обстановке безнаказанности" имели место "притеснения и гонения, необоснованные и незаконные аресты или задержания, похищения и внесудебные расправы. Мы обеспокоены тем, что сейчас Кадыров использует в качестве оправдания пандемию коронавируса для нарушения прав человека в Чеченской республике", - отметили в Госдепе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение властей США, заявила "Интерфаксу", что на Смоленской площади придумают вариант ответа на внесение Кадырова в черный список Госдепа США. "Будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем", - сказала Захарова.

Сам Кадыров уже отреагировал на попадание в санкционный список США. "Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!" - написал Кадыров в своем телеграм-канале. К сообщению он приложил фотографию, на которой стоит с оружием в руках.