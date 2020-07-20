Беглый топ-менеджер платежной системы Wirecard скрывается в России под надзором ГРУ

nikkimeel / DepositPhotos Бывший операционный директор немецкой платежной системы Wirecard Ян Марсалек

Foto: Wirecard

Бывший операционный директор немецкой платежной системы Wirecard Ян Марсалек скрывается в России, пишет Handelsblatt. Источники газеты утверждают, что он живет в частном доме недалеко от Москвы под надзором ГРУ (Главное управление Генштаба ВС РФ). Марсалек считается главным виновником махинаций в компании, в балансе которой обнаружили дыру в 2 млрд евро.

Издание утверждает, что до этого Марсалек вывел в Россию из Дубая крупную сумму в биткоинах.

Ранее Spiegel, The Insider и группа Bellingcat в рамках совместного расследования пришли к выводу, что Марсалек скрывается в Белоруссии или России. В публикации говорится, что Марсалек взаимодействовал с российскими спецслужбами, а возможно, и работал на них. В частности, Марсалек рассказывал знакомым, что ездил в сирийскую Пальмиру "с помощью России".

По данным СМИ, Марсалек часто бывал и в России. "Только во время своих частых поездок в Россию 40-летний мужчина использовал шесть паспортов", - указывает Handelsblatt. А Bellingcat уточняет, что за последние 10 лет Марсалек бывал в России более 60 раз, в том числе в Чечне.

Financial Times писала, что для завоевания авторитета среди финансистов Марсалек показывал партнерам секретные документы о расследовании отравления Скрипалей в Солсбери и российском яде "Новичок". По данным Spiegel, перемещения Марсалека с 2015 года отслеживала ФСБ, но в 2016-м слежка по неизвестным причинам прекратилась, передает радио "Свобода".

Компания Wirecard, которая занимается банковскими операциями, была основана в 1999 году как стартап. В июне 2020 года компания провела операции на сумму в 1,9 млрд евро, а через несколько дней после этого объявила о банкротстве, имея задолженность перед кредиторами в размере 4 млрд евро. Это стало известно после аудиторской проверки, которая обнаружила на счетах компании "дыру" в 1,9 млрд евро. Вывод проверяющих был однозначным: налицо масштабная мошенническая операция.

Совет директоров обанкротившейся платежной системы констатировал 22 июня, что исчезнувших денег "с высокой степенью вероятности не существует". В тот же день наблюдательный совет Wirecard официально уволил члена совета директоров Яна Марсалека. Были отозваны и предварительные финансовые отчеты за 2019 год и первый квартал 2020 года. Глава Wirecard австриец Маркус Браун был арестован в Германии, но потом освобожден под залог, пишет DW.

Сразу же после своего увольнения Марсалек, по данным расследования Bellingcat и ее партнеров, вылетел в Минск, после чего его следы теряются. По предположению Spiegel, 18 июня из Клагенфурта в Австрии Марсалек через Таллин отправился на борту частного самолета Embraer Legacy 650 в Минск, но из-за конфликта между российским руководством и президентом Белоруссии Александром Лукашенко для ГРУ было слишком рискованно оставлять Марсалека в соседней стране, утверждает газета.

Между тем информированный источник в российских властных структурах сообщил "Интерфаксу", что Ян Марсалек не пересекал государственную границу."Государственную границу России в международном пункте пропуска он не пересекал", - сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что российские власти Марсалека не преследуют. "Уголовные дела в отношении Марсалека в России не возбуждались, в российских базах розыска он не числится, запроса о его выдачи официально никто не получал", - указал источник.

О местонахождении Марсалека он ничего не знает.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что и Кремль не располагает информацией о том, будто Марсалек находится в РФ.