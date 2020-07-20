США совместно с Украиной начали в Черном море, у берегов Одессы, международные военно-морские учения Sea Breeze 2020

Mil.gov.ua В Sea Breeze 2020 участвуют 27 боевых кораблей, 19 самолетов и 2000 военнослужащих из стран-членов НАТО и партнеров альянса

Mil.gov.ua

США совместно с Украиной начали в Черном море, у берегов Одессы, международные военно-морские учения Sea Breeze 2020. Днем ранее, 19 июля, для участия в них в Черное море прибыл эсминец ВМС США USS Porter, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk и системой ПРО Aegis.

Всего в учениях принимают участие восемь стран. Помимо Украины и США, это Болгария, Грузия, Испания, Турция, Норвегия и Румыния. Как сообщил командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа, "для украинской стороны это один их главных инструментов вступления Военно-морских сил в НАТО". Он отметил, что из-за пандемии коронавируса учения были сокращены до одной недели.

В Sea Breeze 2020 участвуют 27 боевых кораблей, 19 самолетов и 2000 военнослужащих из стран-членов НАТО и партнеров альянса. Основная цель учений - проведение международной морской операции по безопасности в кризисном районе. "Черное море давно перестало быть стабильным. Потому такие учения как Sea Breeze являются подтверждением тому, что США и партнеры, страны НАТО поддерживают мир и стабильность в нашем черноморском регионе", - подчеркнул командующий ВМС ВСУ, отметив, что в течение недели будет проведено много тренировок и учений, в частности по противовоздушной и противокорабельной обороне, спасанию на море.

Командующий 6-го флота США вице-адмирал Юджин Блэк подчеркнул, что Черное море критически важно для стабильности в Европе. "Когда люди спрашивают, почему нации не Черного моря принимают участие, это потому что США, НАТО, союзники и нации-партнеры осознают важность не только поддержания стабильного и процветающего региона Черного моря, но и важность сдерживать агрессию противника", - сказал Блэк.

Что касается реакции на учения со стороны этого потенциального "противника", то в Минобороны пристально следят за тем, что происходит во время Sea Breeze 2020. Как сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, Черноморский флот следит за действиями эсминца ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) "Портер" (типа "Орли Берк") ВМС США, зашедшего в 19:45 19 июля 2020 года в акваторию Черного моря", - отмечается в сообщении.

Это уже пятый американский военный корабль, который заходит в Черное море с начала 2020 года. Последними кораблями, которые посещали Черное море в текущем году, были большой десантный корабль USS Oak Hill (LSD 51) и все тот же эсминец USS Porter. Во время пребывания в Черном море они участвовали в совместных учениях с кораблями ВМС Болгарии, Румынии, Турции и Береговой охраной Грузии, в ходе которых отрабатывались операции по проведению противолодочной и противовоздушной обороны.

"Возвращение эсминца USS Porter в Черное море подтверждает приверженность 6-ого флота и ВМС США нашим союзникам и партнерам по НАТО", - подчеркнул командующий 6-м оперативным флотом США вице-адмирал Джин Блэк. "Наше участие в многонациональных учениях, таких как Sea Breeze, - это реальная демонстрация решимости США в вопросе коллективной защиты Европы", - добавил он.

По данным пресс-службы 6-го флота ВМС США, это пятый американский военный корабль, который заходит в акваторию Черного моря в 2020 году. В июне эсминец USS Porter, а также десантный корабль USS Oak Holl принимали участие в учениях, проводимых США совместно с Болгарией, Румынией, Турцией и Грузией.

По данным пресс-службы ВМС США, в учениях Sea Breeze 2020 будут задействованы 27 боевых кораблей, 19 самолетов и две тысячи военнослужащих из Украины, Грузии и семи стран-членов НАТО, а именно: США, Болгарии, Турции, Румынии, Франции, Испании и Норвегии.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.