Pixabay.com Великобритания объявила о приостановке соглашения с Гонконгом об экстрадиции

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Лондон в связи с принятием в Китае Закона о национальной безопасности Гонконга принял решение немедленно приостановить действие соглашения с Гонконгом об экстрадиции.

Как объявил в Палате общин британского парламента глава МИД Великобритании Доминик Рааб, слова которого приводит The Guardian, решение останется в силе, пока Лондон не получит гарантии отсутствия злоупотреблений из-за Закона о нацбезопасности Гокнонга по отношению к лицам, экстрадируемым из Великобритании в Гонконг.

Рааб повторил позицию Лондона, согласно которой Закон о нацбезопасности Гонконга является нарушением Объединенной китайско-британской декларации 1984 года о передаче Гонконга под суверенитет КНР.

Решение правительства поддержали как консерваторы, так и лейбористы. Более того, ряд парламентариев требуют усилить давление на Китай не только в связи с ситуацией в Гонконге, но и в связи с политикой по отношению к уйгурам в провинции Синьцзян. Происходящее там правозащитники описывают как культурный геноцид. В частности, есть свидетельства, что представительницы этого этноса подвергаются массовой принудительной стерилизации.

В связи с ситуацией в Синьцзяне правительство Великобритании рассматривает введение санкций против китайских чиновников в рамках действия "Акта Магнитского".

В свою очередь The Guardian напоминает, что ранее соглашения об экстрадиции с Гонконгом были приостановлены США, Канадой и Австралией. При этом у Великобритании нет договора об экстрадиции с материковым Китаем.

Также Рааб заявил, что Лондон распространяет на Гонконг действие эмбарго на поставки оружия в КНР, введенного после событий 1989 года на площади Тяньаньмэнь: в частности, речь идет об амуниции типа наручников и дымовых гранат, которые силы безопасности могут использовать против протестующих в Гонконге.

Наконец, британские власти пообещали предоставить трем миллионам жителей Гонконга возможность эмигрировать в Великобританию и получить там гражданство.

Закон о национальной безопасности Гонконга был принят в Пекине Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей и вступил в силу 30 июня. Он предусматривает различные сроки тюремного заключения за призывы и действия, направленные на провозглашение независимости Гонконга, передает "Интерфакс".

Как заявляют в Пекине, этот правовой акт нацелен на предотвращение актов сепаратизма, терроризма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами. Он предусматривает в качестве максимального наказания за эти правонарушения пожизненное заключение. Оно, например, грозит за деятельность в интересах других государств или публикацию с изложением "антипекинской" точки зрения. Кроме того, по новому закону в Гонконге будут созданы органы безопасности КНР.

Новый закон напугал многих. Жители Гонконга все чаще думают об эмиграции. "Можно сказать, что этот закон просто направлен против протестующих и политиков с антикитайскими взглядами", но его также можно использовать против кого угодно, говорит профессор Университета образования Гонконга Изабелла Нг, основавшая благотворительную организацию, которая помогает беженцам.

Этот закон вызвал также резкую критику на Западе, где Пекин обвинили в нарушении демократических принципов и снижении уровня автономии специального административного района КНР.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал закон "Об автономии Гонконга", предусматривающий санкции против китайских официальных лиц, ограничивших свободы Гонконга. Он пояснил, что помимо закона, переданного ему на подпись Конгрессом, речь идет об указе, отменяющем привилегированное отношение Вашингтона к Гонконгу. В частности, это приведет к прекращению торговых преференций и к прекращению передачи туда американских технологий.