В Киеве в четвертую годовщину со дня убийства журналиста Павла Шеремета открыли памятник в его честь, сообщает "Страна.ua". Памятник представляет собой выполненный из камня смятый белый лист бумаги с именем журналиста

Стоп-кадр видео Apostrophe UA / YouTube Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве. В машине, в которой он ехал на утренний эфир на радио "Вести", сработало взрывное устройство. Следствие выдвинуло несколько версий мотивов убийства, в том числе касающихся критических публикаций в издании "Украинская правда" и выступления на "Радио Вести", а также конфликтов в личной жизни Шеремета

Okras / commons.wikimedia.org

В Киеве в четвертую годовщину со дня убийства журналиста Павла Шеремета открыли памятник в его честь, сообщает "Страна.ua". Памятник представляет собой выполненный из камня смятый белый лист бумаги с именем журналиста. Он установлен на улице Ивана Франко в месте, где в 2016 году погиб Шеремет. Автором мемориала стал скульптор Назар Билык. На открытие пришли друзья и родственники погибшего журналиста.

Президент Украины Владимир Зеленский написал в Telegram, что убийство Шеремета является позором для страны. "У него никогда не смогли бы отобрать свободу, поэтому заказчики решили отобрать жизнь. Его дерзкое убийство - потеря для всех независимых СМИ и журналистов", - написал Зеленский. По его словам, расследование преступления находится под пристальным вниманием украинского общества, а суд над исполнителями, организаторами и заказчиками убийства Шеремета является обязанностью государства и правоохранительных органов.

Посольство США в Киеве потребовало "тщательного, беспристрастного и достоверного расследования" убийства журналиста. "Мы уважаем роль Шеремета и других независимых украинских журналистов в отважном сообщении правды и содействии в открытом обмене информацией и идеями. Работа независимых журналистов является критически важной для успеха демократии", - говорится в сообщении посольства в Facebook.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве. В машине, в которой он ехал на утренний эфир на радио "Вести", сработало взрывное устройство. Следствие выдвинуло несколько версий мотивов убийства, в том числе касающихся критических публикаций в издании "Украинская правда" и выступления на "Радио Вести", а также конфликтов в личной жизни Шеремета. Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность.

В 2018 году гражданская жена Павла Шеремета Алена Притула обратилась в Печерский районный суд Киева с жалобой. Она пожаловалась на бездействие генерального прокурора Юрия Луценко, медленное расследование и нежелание правоохранительных органов считать произошедшее терактом.

В более раннем, февральском, обращении женщины к генпрокурору было сказано: "Дерзость, с которой действовали террористы, указывает, что целью преступления было не убийство Павла Шеремета, а получение психологического эффекта в виде паники и угнетенности свидетелей теракта, телезрителей и близких погибшего Павла Шеремета в собственной безопасности. Очевидно, что преступление совершено с целью запугивания как всего населения, так и журналистов в частности".

В июле 2019 года новый президент Украины Владимир Зеленский пообещал добиться прорыва в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета. Однако конкретных сроков он не назвал. В конце того же года стало известно, что Национальная полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве журналиста, в числе которых оказались участники силовой операции в Донбассе Андрей Антоненко, Петр Киян и Яна Дугарь, а также врач-волонтер Юлия Кузьменко.