Европейский совет рекомендовал разрешить привитым туристам въезд в ЕС, но россиян это не касается

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Европейский совет обновил рекомендованные правила въезда в Евросоюз граждан третьих стран. Предлагается открыть границы для путешественников, получивших последнюю дозу прививки от коронавируса не менее чем за 14 дней до прибытия в ЕС.

На сайте Европейского совета уточняется, что речь идет о препаратах, одобренных Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) либо входящих в список Всемирной организации здравоохранения для экстренного применения.

Российские вакцины в эти категории не входят. EMA одобрило вакцины компаний Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson, в список ВОЗ, помимо перечисленных, включена вакцина китайской компании Sinopharm. В Европейском совете отметили, что до выработки решений по цифровым "зеленым" сертификатам страны ЕС должны иметь возможность принимать от туристов сертификаты о вакцинации с "хотя бы минимальным набором данных".

Согласно обновленным правилам, ограничения на въезд в ЕС могут быть отменены для жителей тех стран, где за последние две недели отмечалось не более 75 случаев коронавируса на 100 тысяч населения (раньше порог составлял 25 случаев на 100 тыс. населения). При снятии ограничений также предлагается учитывать число проведенных тестов на COVID-19 и долю положительных результатов среди них, общие меры против коронавируса в стране и надежность информации о заболеваемости.

Рекомендации Европейского совета также предусматривают механизм "экстренного торможения" в случае, если эпидемиологическая ситуация в третьей стране быстро ухудшается, в том числе из-за распространения различных штаммов коронавируса. В такой ситуации страны ЕС должны принять срочные временные ограничения на все поездки в Евросоюз.

Меры "экстренного торможения" не должны применяться к гражданам и постоянным жителям ЕС, а также к определенным категориям путешественников, при этом даже в случае вакцинации их могут обязать к сдаче теста на COVID-19 или отправить на карантин. Ограничения следует пересматривать не реже одного раза в две недели.