Завершилось заседание военно-политического кабинета Израиля (министерская комиссия, действующая внутри правительства), посвященное ситуации в области безопасности и усилиям египетского посредника по восстановлению спокойствия на границе Израиля и Газы

Israel Defense Forces / Facebook Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху распространила специальное сообщение, в котором говорится, что кабинет единогласно утвердил предложение Египта о прекращении огня и завершении операции "Страж стен"

Israel Defense Forces / Facebook

Завершилось заседание военно-политического кабинета Израиля (министерская комиссия, действующая внутри правительства), посвященное ситуации в области безопасности и усилиям египетского посредника по восстановлению спокойствия на границе Израиля и Газы.

Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху распространила специальное сообщение, в котором говорится, что кабинет единогласно утвердил предложение Египта о прекращении огня и завершении операции "Страж стен", сообщает NEWSru Israel.

"Речь идет о взаимном прекращении огня без каких-либо предварительных условий. "Оно вступит в силу в час, который будет согласован", - говорится в сообщении канцелярии. Начальник генерального штаба ЦАХАЛа Авив Кохави и глава Общей службы безопасности (ШАБАК) представили министрам достижения в ходе операции.

Эти достижения представители оборонных структур назвали "беспрецедентными".

Точное время, когда войдет в силу это решение, пока не определено. В настоящее время Египет согласовывает детали с обеими сторонами конфликта.

По данным израильских СМИ, прекращение огня начнется с 02:00 местного времени (совпадает с московским). Так, два источника, знакомых с происходившем на заседании кабинета, согласно решению, ЦАХАЛ прекращает нанесение ударов по сектору Газы. В случае, если ХАМАС продолжит ракетные обстрелы, ЦАХАЛ возобновит операцию, а решение о прекращении огня будет отменено.

Раннее Движение ХАМАС проинформировало ливанскую группировку "Хезболла" о согласии с пятницы придерживаться режима прекращения огня с Израилем. До этого ближневосточные СМИ сообщали о том, что в скором времени Израиль и палестинцы из сектора Газа могут объявить о перемирии.

Вместе с тем, по данным СМИ, в четверг ХАМАС ужесточило требования к Израилю, в частности заявив о необходимости участия израильской стороны в ликвидации последствий авиаударов по сектору Газа, а также озвучив ряд условий в отношении Храмовой горы и Иерусалима, на удовлетворение которых Израиль пойти не может.

Израиль уже вторую неделю наносит удары по сектору Газа в ответ на проводимые оттуда ракетные пуски.