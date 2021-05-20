Власти Израиля проинформировали египетского посредника о намерении прекратить операцию в секторе Газа, передает ТАСС со ссылкой на источники телеканала Al Jazeera.

По его информации, правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "официально уведомило египетского посредника" о намерении прекратить военную кампанию. Между тем израильский портал Ynet в связи с возможным решением о прекращении огня сообщает, что военная кампания может быть остановлена уже в четверг или самое позднее в пятницу.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назначил в четверг на 19:00 по местному времени (совпадает с мск) заседание кабинета безопасности для обсуждения актуальной ситуации. По информации израильского 13 канала, в ходе совещания планируется обсудить целесообразность продолжения операции в секторе Газа и возможность прекращения огня.

Как ранее сообщил ТАСС египетский дипломатический источник, Каир ожидает, что режим прекращения огня в секторе Газа вступит в силу в полночь четверга или в пятницу утром.

"Достигнут прогресс в усилиях по прекращению огня между палестинскими группировками и правительством Израиля, но споры по поводу сроков [начало прекращения огня] сохраняются", - сказал ТАСС дипломатический источник в Каире.

В ходе ведущихся закулисных переговоров Израиль дал понять, что не готов терпеть восстановление ракетного арсенала контролирующей сектор Газа организации ХАМАС. Также Израиль не будет терпеть стрельбу из любого вида оружия по своей территории, сообщает NEWSru Israel со ссылкой на информированные источники газеты "Глобс".

Кроме того, израильские представители на переговорах заявили, что, если мир не хочет видеть новых ударов по сектору Газа, должна начаться постепенная передача ответственности за сектор международному сообществу. Причем речь идет о передаче как гражданской, так и военной ответственности, поскольку ХАМАС со всей очевидностью продемонстрировал свою нелегитимность и недееспособность в качестве гражданской администрации, считает израильская сторона.

Между тем ХАМАС в четверг потребовало от Израиля участия в ликвидации последствий израильских авиаударов по сектору Газа, передает "Интерфакс". Исламистское движение ХАМАС также озвучило ряд условий в отношении Храмовой горы и Иерусалима, на удовлетворение которых Израиль пойти не может, сообщают СМИ.

Палестина выражает готовность к введению режима прекращения огня и прямым переговорам с Израилем. Об этом в четверг заявил ТАСС палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

"Мы написали официальное заявление, подтвердили готовность к прекращению огня и выработке встречи под эгидой международного сообщества", - пояснил посол.

Он отметил важную роль, которую играет Россия в выработке путей урегулирования арабо-израильского конфликта. Также он сообщил, что палестинская сторона активно взаимодействует с Москвой для вывоза из сектора Газа россиян, желающих покинуть регион.

В среду телеканал Al Arabiya передал, что замглавы Политбюро палестинского движения ХАМАС за рубежом Муса Абу Марзук также выразил надежду, что перемирие в секторе может начаться в течение одного - двух дней. Различные функционеры ХАМАС в последние дни говорили о возможности прекратить огонь, но при соблюдении ряда условий, которые должен будет выполнить Израиль.

Палестинские радикальные группировки в секторе Газа и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. По последним данным, с палестинской стороны погибли более 250 человек, с израильской - не менее 12.